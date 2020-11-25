Администрацию Зеленского ждет жесткое давление со стороны США, – Березовец

США переходят в разряд более жесткого полицейского в отношении Украины, администрацию Владимира Зеленского ждет усиление давления.

Об этом OBOZREVATEL сказал аналитик Тарас Березовец, комментируя возможное назначение Энтони Блинкена на позицию госсекретаря США.

"Блинкен действительно может быть на стороне Украины в вопросах предоставления военной помощи, но в то же время он будет исполнять политику будущего президента США Байдена. А это контроль за Украиной в плане выполнения антикоррупционных обязательств и реформирования. Америка переходит в разряд более сурового полицейского и будет требовать исполнение обязательств в части антикоррупции и реформирования. Администрацию Зеленского ждет большое давление", – отметил он.

По его словам, представителей Демократической партии всегда интересовала не только сама демократия, но и борьба с коррупцией, соблюдения прав человека и широкие международные альянсы.

А по отношению к таким странам как Украина – больше требований и инспектирований в отношении взятых на себя обязательств. В качестве примера Березовец привел 12 визитов в Украину новоизбранного президента США еще в качестве вице-президента Джо Байдена при предыдущей власти.

Больше о новой политике Блимкена в отношении Украины читайте на OBOZREVATEL в скором времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат от Демократической партии Джо Байден стал первым в истории выборов в США, кто набрал больше 80 млн голосов избирателей.