Слухи о том, что вскоре в Украине сменится премьер-министр, могут оказаться сигналом президента Владимира Зеленского об усталости от власти.

Такое предположение в статье для "Белсат" озвучил украинский журналист, публицист Виталий Портников, отметив, что такой сценарий был предсказуем.

"Смена премьера ознаменует начало добровольного отказа президента от реальной власти – что, собственно, тоже можно было предсказать и что планировали олигархи, которые помогли Зеленскому стать президентом. О том, что бывший артист "поиграется" во власть, испугается ее и будет искать защиты у "взрослых" примерно через год, говорили буквально на следующий день после победы Зеленского на выборах. Президент продержался девять месяцев", – написал он.

Владимир Зеленский

Однако такие перестановки во власти, убежден Портников, не повлияют на улучшение ситуации в стране, а значит реакция общества непредсказуема.

"Мы еще не знаем, кого украинское общество сочтет ответственным за то, что проблемы все равно не решаются и кризис продолжается – президента, который от реальной власти откажется, или нового премьера, который реальную власть приобретет", – сделал вывод журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

информаторы OBOZREVATEL сообщили, что в ближайшее время бывший политик Сергей Тигипко займет место Алексея Гончарука на должности премьер-министра Украины.

Также о назначении Тигипко на пост премьера сообщил Kyiv Post со ссылкой на анонимные источники.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко, и подчеркнул, что проводит собеседования с множеством людей.

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