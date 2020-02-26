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26 февраля • обновлено в 18:19
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Зеленского заподозрили в желании отказаться от власти

11.1т
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Слухи о том, что вскоре в Украине сменится премьер-министр, могут оказаться сигналом президента Владимира Зеленского об усталости от власти.

Такое предположение в статье для "Белсат" озвучил украинский журналист, публицист Виталий Портников, отметив, что такой сценарий был предсказуем.

"Смена премьера ознаменует начало добровольного отказа президента от реальной власти – что, собственно, тоже можно было предсказать и что планировали олигархи, которые помогли Зеленскому стать президентом. О том, что бывший артист "поиграется" во власть, испугается ее и будет искать защиты у "взрослых" примерно через год, говорили буквально на следующий день после победы Зеленского на выборах. Президент продержался девять месяцев", – написал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Однако такие перестановки во власти, убежден Портников, не повлияют на улучшение ситуации в стране, а значит реакция общества непредсказуема.

"Мы еще не знаем, кого украинское общество сочтет ответственным за то, что проблемы все равно не решаются и кризис продолжается – президента, который от реальной власти откажется, или нового премьера, который реальную власть приобретет", – сделал вывод журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Сергей Тигипко Виталий Портников Владимир Зеленский
Место
Украина
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