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Зеленского заподозрили в накручивании счетчика на сайте

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На сайте комика Владимира Зеленского, который заявил о президентских амбициях, нашли несоответствие между количеством зарегистрированных пользователей и показателями счетчика.

Так, всего за два дня якобы набралось 200 тыс. людей, желающих вступить в его команду, однако счетчик на учет людей, которые заполнили соответствующую анкету, не связан с засчитанным количеством зарегистрированных, сообщает "Днепроград".

На самом деле на опубликованную на главной странице сайта цифру влияет прописанный веб-мастерами скрипт.

Зеленского заподозрили в накручивании счетчика на сайте

Зеленского заподозрили в накручивании счетчика на сайте

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"Такими цифрами поддержки не может похвастаться ни один украинский политик. Ведь речь идет не о лайках, а о регистрации — желающий вступить должен предоставить свои контактные данные, а на это согласен не каждый, да и времени это отнимает больше, чем простой лайк", — разъяснил блогер Игорь Бигдан.

Кроме того, пользователи заметили, что счетчик ведет себя странно, а именно — увеличивается стабильно на 130-150 пунктов в минуту, независимо от времени суток, даже в три часа ночи.

Как объяснили веб-мастера, счетчик увеличивается от специального запроса, а на сервере отвечает скрипт, который увеличивает численность, что никак не связано с заполнением анкет.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Facebook Владимира Зеленского

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Тема
Выборы президента Украины 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Volodin Dima
Volodin Dima
ЗекоМанда Коломойского будет накручивать рейтинги так же, как Коломойский накручивает Тимошенко в своих СМИ. Коломойский мечтает вернуть те времена, когда его никто не спрашивал, откуда он взял миллиарды.
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Петренко Иван
Петренко Иван
Тоже мне открытие.У Порошенко в фейсбуке тоже просмотры скачут в 3 часа ночи.Вот люди какие любознательные,приходят на страницу президента в 3 часа ночи.Наверное уснуть не могут без благославления Порошенко.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
:-)
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