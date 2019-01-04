Зеленского заподозрили в накручивании счетчика на сайте

На сайте комика Владимира Зеленского, который заявил о президентских амбициях, нашли несоответствие между количеством зарегистрированных пользователей и показателями счетчика.
Так, всего за два дня якобы набралось 200 тыс. людей, желающих вступить в его команду, однако счетчик на учет людей, которые заполнили соответствующую анкету, не связан с засчитанным количеством зарегистрированных, сообщает "Днепроград".
На самом деле на опубликованную на главной странице сайта цифру влияет прописанный веб-мастерами скрипт.
"Такими цифрами поддержки не может похвастаться ни один украинский политик. Ведь речь идет не о лайках, а о регистрации — желающий вступить должен предоставить свои контактные данные, а на это согласен не каждый, да и времени это отнимает больше, чем простой лайк", — разъяснил блогер Игорь Бигдан.
Кроме того, пользователи заметили, что счетчик ведет себя странно, а именно — увеличивается стабильно на 130-150 пунктов в минуту, независимо от времени суток, даже в три часа ночи.
Как объяснили веб-мастера, счетчик увеличивается от специального запроса, а на сервере отвечает скрипт, который увеличивает численность, что никак не связано с заполнением анкет.
Владимир Зеленский
Facebook Владимира Зеленского
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский сделал заявление о своем походе в политику вместе с партией "Слуга народа", название которой носит сериал з шоуменом, где он исполняет роль президента Украины.
В интервью Гордону Зеленский сообщил, что в 2014 году после президентских выборов Петр Порошенко предлагал ему стать народным депутатом от БПП, однако он отказался.
В новогоднюю ночь шоумен объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.
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