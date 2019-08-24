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Зеленского встретили на Марше Достоинства криками "Ганьба!"

2.9т Читать материал на украинском

Президента Украины Владимира Зеленского встретили на Майдане Незалежности на Марше Достоинства криками "Ганьба!".

Об этом в своем Telegram-канале рассказала журналистка Соня Кошкина. По ее словам, эти возгласы были довольно громкими и продолжались полторы минуты.

"Не знаю, слышно ли было в трансляции, но начало выступления Зеленского пытались перебить криками "Ганьба!", доносившимися со стороны Главпочтампа", – написала она.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский обратился к украинцам во время празднования Дня независимости в Киеве на Майдане. В сети его речь сочли весьма противоречивой.

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Тема
День Независимости
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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