Зеленского встретили на Марше Достоинства криками "Ганьба!"

Президента Украины Владимира Зеленского встретили на Майдане Незалежности на Марше Достоинства криками "Ганьба!".

Об этом в своем Telegram-канале рассказала журналистка Соня Кошкина. По ее словам, эти возгласы были довольно громкими и продолжались полторы минуты.

"Не знаю, слышно ли было в трансляции, но начало выступления Зеленского пытались перебить криками "Ганьба!", доносившимися со стороны Главпочтампа", – написала она.

Владимир Зеленский Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский обратился к украинцам во время празднования Дня независимости в Киеве на Майдане. В сети его речь сочли весьма противоречивой.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!