Зеленского "вооружили" перед встречей с Путиным: появились новые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский на закрытом заседании СНБО получил всю необходимую информацию для переговоров в "нормандском формате".
Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "5 канала" после совещания.
"Президент едет на "нормандский формат", вооруженный определенной информацией, которая, я думаю, будет абсолютно с пользой использована в интересах нашего государства", – сказал он.
Данилов добавил, что 22 украинских государственных органа и спецслужбы "отрабатывали все эти процессы".
Владимир Зеленский
ОПУ
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите "в нормандском формате".
Стало известно расписание Владимира Зеленского на "нормандском" саммите.
Пресс-секретарь российского лидера подтвердил личную встречу Путина и Зеленского в рамках "нормандского формата" 9 декабря.
Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, скоординировав позиции накануне встречи в "нормандском формате".
Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".
Тем временем, окружение Владимира Зеленского рассматривает возможность внесения изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса после "нормандской встречи".
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