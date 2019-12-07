Зеленского "вооружили" перед встречей с Путиным: появились новые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский на закрытом заседании СНБО получил всю необходимую информацию для переговоров в "нормандском формате".

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "5 канала" после совещания.

"Президент едет на "нормандский формат", вооруженный определенной информацией, которая, я думаю, будет абсолютно с пользой использована в интересах нашего государства", – сказал он.

Данилов добавил, что 22 украинских государственных органа и спецслужбы "отрабатывали все эти процессы".

Владимир Зеленский ОПУ

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