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7 декабря • обновлено в 17:11
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Зеленского "вооружили" перед встречей с Путиным: появились новые подробности

3.9т
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Президент Украины Владимир Зеленский на закрытом заседании СНБО получил всю необходимую информацию для переговоров в "нормандском формате".

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "5 канала" после совещания.

"Президент едет на "нормандский формат", вооруженный определенной информацией, которая, я думаю, будет абсолютно с пользой использована в интересах нашего государства", – сказал он.

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Данилов добавил, что 22 украинских государственных органа и спецслужбы "отрабатывали все эти процессы".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

ОПУ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • 6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите "в нормандском формате".

  • Стало известно расписание Владимира Зеленского на "нормандском" саммите.

  • Пресс-секретарь российского лидера подтвердил личную встречу Путина и Зеленского в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

  • Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, скоординировав позиции накануне встречи в "нормандском формате".

  • Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

  • Тем временем, окружение Владимира Зеленского рассматривает возможность внесения изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса после "нормандской встречи".

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Персоны
Алексей Данилов Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
СНБО
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, вы зачем такие смешные?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Продам землю, куплю вышиванку, шаровары с отливом и ... в Польшу на клубнику!!!
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Питон Каа
Питон Каа
Памперсы приклеили...?
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