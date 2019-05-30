Зеленского в сети упрекнули шаурмой: о чем речь

Президент Украины Владимир Зеленский сделал селфи с шаурмой по пути во Львовскую область, где под завалами в шахте "Лесная" погибли двое рабочих.

Об этом в Facebook сообщил журналист Аркадий Бабченко, отметив, что недопустимо делать такие снимки после совершившейся трагедии.

"Я думал, они просто гуляют. Вышли где-то недалеко от администрации перекусить. Ну, думаю, хоть не деревянные, живые люди, по крайней мере. А они, оказывается... Пи*дец. Это просто п*здец. Да что ж за е*аный п*здец то в голове у этого человека, а. Скажите мне, что это все сон. Это просто сон. Я не верю", – возмущался журналист.

Facebook

Facebook

Напомним, что на Львовщине в ночь на 29 мая в результате обвала пород на шахте "Лесная" погибли двое горняков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал селфи с шаурмой. Глава государства стоит возле заправки в компании главы Администрации президента Андрея Богдана и заместителей — Кирилла Тимошенко и Юрия Костюка.

В сети активно обсуждали поздравление президента Владимира Зеленского с Днем Киева, где он отметил, что для него столица пахнет липами и шаурмой.

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