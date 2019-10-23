Зеленского уличили в масштабной лжи на пресс-марафоне: где сказал неправду

Шесть из четырнадцати ответов, озвученных президентом Украины Владимиром Зеленским на рекордном пресс-марафоне, были неправдивыми или содержали манипуляции.

Об этом идет речь в материале LIGA.net по результатам проверки, которую провела команда VoxCheck.

"Всего мы отобрали 14 тезисов президента, содержащих факты и цифры. То есть в среднем Зеленский озвучивал не более 1 факта в час. Из них 6 содержали манипуляции, преувеличения или были откровенно ложными. Еще шесть утверждений – правда. Зеленский в основном говорил правду, когда речь шла о международной политике. Да и вообще на эту тему президент во время конференции говорил много", – отметили журналисты.

Зеленского уличили во лжи на пресс-марафоне РБК-Украина

Правдивыми были слова Зеленского:

о политике безопасностной помощи Украине от США;

о налаживании отношений с Польшей;

о непричастности депутатов президентской фракции к законопроекту о легализации медицинского каннабиса;

об условиях МВФ по установлении рыночной цены на газ для населения;

о не поддержке продажи сельхозземель иностранцам 80% населения;

о том, что закон об особом статусе Донбасса будет действовать до 31 декабря 2019 года.

Не прошли проверку заявления:

о социологических данных по части населения, которая желает закончить войну (Зеленский называет цифру 89%, журналисты же отмечают, что ни один из опросов уважительных социологических компаний, которые есть в свободном доступе, не имеют таких цифр);

о том, что США уже ввели санкции против "Северного потока-2" (издание отмечает, что ограничение прошли одобрение только комитета Сената США);

о том, что Дания поддерживает украинскую сторону в вопросе строительства российского газопровода (журналисты отмечают, что здесь преувеличение, потому что Дания пока воздерживается от окончательного ответа);

об уменьшении цены на газ для населения с приходом новой власти (цены начали снижать еще в апреле во время правления правительства Гройсмана);

манипулятивным был ответ о возвращении украинцев из-за рубежа с приходом новой власти (согласно годовым данным Госстата, миграционное сальдо росло и в 2017, и в 2018 годах);

о бюджете СНБО и бюджете на безопасность и оборону президент преувеличил, назвав неправдивой информацию, что в проекте бюджета заложено 28 млрд грн на СНБО. Зеленский также отмечал, что большая часть этой суммы вернулась в Министерство обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-марафон Зеленского в Kyiv Food Market состоялся 10 октября. Президент разговаривал с журналистами на протяжении 14 часов.

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