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13 марта • обновлено в 11:54
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Зеленского уличили в давлении на Конституционный суд. Видео

1.3т
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Президент Украины Владимир Зеленский заранее знал, что Конституционный суд признал неконституционными ключевые нормы судебной реформы, которую инициировал глава государства.

Об этом в Facebook сообщает "Центр Противодействия Коррупции".

Так, 5 марта Зеленский в Полтаве на брифинге, отвечая на вопросы, сообщил, что КСУ отменили его судебную реформу.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Вы знаете, мы уже приняли одну судебную реформу, Конституционный Суд отменил ее, там было сокращение судей ...", – рассказал гарант.

Но лишь 11 марта Конституционный суд признал неконституционными ключевые нормы судебной реформы Зеленского.

"То есть, Зеленский почти за неделю до решения Конституционного суда уже знал о самом решении. "Независимость" и "неподконтрольность" Конституционного суда во всей красе", – отмечено в сообщении ЦПК.

Напомним, что 16 октября 2019 года Верховная Рада проголосовала за судебную реформу, которую инициировал Зеленский. Ее ключевыми пунктами стали перезагрузки Высшей квалификационной комиссии судей и очистки Высшего совета правосудия.

Также предлагалось сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100 и новый отбор с акцентом на "добродетельность". Именно это норму подвергли сомнению судьи Верховного Суда и оспорили в КСУ.

11 марта 2020 года Конституционный Суд Украины отменил судебную реформу Зеленского. Фактически своим решением суд признал неконституционными главные изменения, которые должны были быть направлены на реформу органов судейского управления.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Верховного Суда разгромила судебную реформу президента Владимира Зеленского.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Конституционный суд Украины
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Жулик ли Зеленский? Конечно жулик. Но не по причине давления на Констуционный суд. Он жулик потому, что обманул с гарантиями Конституции. Статья 5 утверждает, что в Украине власть народ, у нас демократия. А по факту народ властью быть не может, условий для этого нет. Ведь народ в Украине стараниями государства остаётся неопределённым явлением. Нет официального и обоснованного исторически определения для народа, и все тут, бомж без паспорта. А кто должен был обеспечить выполнение всего того, что в Конституции сказано? Кто гарант? Президент. И именно потому, что он своих обязанностей не выполняет, из-за этого и народ никто, а его власть в руках узурпатора. Давление на Конституционный суд? Да на судей, которые в упор не замечают узурпации власти народа посредством игнорирования обязательств гаранта, на них не давить надо. Сажать их надо и мантий лишать, они подельники в деле узурпации власти народа и упразднении демократии в Украине.
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