"Зеленского тянут в другую сторону": Данилюк впервые прокомментировал отставку

Уволенный с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что ушел в отставку из-за нежелания участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

Своей позицией поделился он в комментарии "Гордону". Данилюк заверил, что инициатива исходила от него.

"Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не пришли. Хотя отношения у нас остались конструктивными. Не исключаю, что буду ему помогать, консультировать. Все-таки я поддерживал его с самого начала кампании, поэтому желаю ему успеха", – высказался Данилюк.

.

Данилюк назвал причину отставки 112 Украина

Экс-секретарь СНБО заявил, что пока не определился, чем будет заниматься дальше. "Поступают предложения, обычно связанные с бизнесом. Правда, они преимущественно из других стран, а мне интересно поработать в Украине. Думаю, это будет независимая платформа. На этом этапе, мне кажется, так будет правильно", – отметил он.

Кроме того, Данилюк высказался о представителях новой власти в Украине и сделал предупреждение президенту Владимиру Зеленскому.

"В этой команде есть разные люди, есть те, кого я поддерживаю, а есть такие, кого не поддерживаю. Поэтому, когда говорят "власть", я их разделяю. У всех разный уровень опыта. У многих из тех, кто пришел, не хватает профессионализма. Это системная проблема, которая несет риск. Я надеюсь, что будут сделаны выводы и президент проведет корректировку. Несмотря на то, что его тянут в другую сторону. Иначе будут проблемы. От его команды многое ждут. И если эти большие ожидания не реализуются, все получат серьезную психологическую травму. И не только. Время очень ценно. Сейчас важный период – другие страны отворачиваются от Украины, занимаясь своими проблемами", – пояснил он.

Напомним, ранее OBOZREVATEL первым сообщил о том, что Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности. Позже эту информацию подтвердили в Офисе президента и сам секретарь СНБО.

30 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка.

Как утверждают наши источники, Данилюк намерен стать послом Украины в Великобритании или США, о чем ранее писали в СМИ.

В то же время источники "Украинской правды" сообщают, что Данилюк написал заявление в связи с конфликтом с главой Офиса президента Андреем Богданом.

По данным OBOZREVATEL, теперь именно Богдан претендует на должность секретаря СНБО, чтобы "уйти в тень" после скандалов вокруг его личности.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!