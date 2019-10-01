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1 октября • обновлено в 22:03
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"Зеленского тянут в другую сторону": Данилюк впервые прокомментировал отставку

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Уволенный с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что ушел в отставку из-за нежелания участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

Своей позицией поделился он в комментарии "Гордону". Данилюк заверил, что инициатива исходила от него.

"Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не пришли. Хотя отношения у нас остались конструктивными. Не исключаю, что буду ему помогать, консультировать. Все-таки я поддерживал его с самого начала кампании, поэтому желаю ему успеха", – высказался Данилюк.

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Данилюк назвал причину отставки

Данилюк назвал причину отставки

112 Украина

Экс-секретарь СНБО заявил, что пока не определился, чем будет заниматься дальше. "Поступают предложения, обычно связанные с бизнесом. Правда, они преимущественно из других стран, а мне интересно поработать в Украине. Думаю, это будет независимая платформа. На этом этапе, мне кажется, так будет правильно", – отметил он.

Кроме того, Данилюк высказался о представителях новой власти в Украине и сделал предупреждение президенту Владимиру Зеленскому.

"В этой команде есть разные люди, есть те, кого я поддерживаю, а есть такие, кого не поддерживаю. Поэтому, когда говорят "власть", я их разделяю. У всех разный уровень опыта. У многих из тех, кто пришел, не хватает профессионализма. Это системная проблема, которая несет риск. Я надеюсь, что будут сделаны выводы и президент проведет корректировку. Несмотря на то, что его тянут в другую сторону. Иначе будут проблемы. От его команды многое ждут. И если эти большие ожидания не реализуются, все получат серьезную психологическую травму. И не только. Время очень ценно. Сейчас важный период другие страны отворачиваются от Украины, занимаясь своими проблемами", – пояснил он.

Напомним, ранее OBOZREVATEL первым сообщил о том, что Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности. Позже эту информацию подтвердили в Офисе президента и сам секретарь СНБО.

30 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка.

Как утверждают наши источники, Данилюк намерен стать послом Украины в Великобритании или США, о чем ранее писали в СМИ.

В то же время источники "Украинской правды" сообщают, что Данилюк написал заявление в связи с конфликтом с главой Офиса президента Андреем Богданом.

По данным OBOZREVATEL, теперь именно Богдан претендует на должность секретаря СНБО, чтобы "уйти в тень" после скандалов вокруг его личности.

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Персоны
Александр Данилюк Владимир Зеленский Андрей Богдан
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Он хотел участвовать в мышиной возне, чтобы его не назвали крысой, бегущей с тонущего корабля.
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руденко евгений
руденко евгений
правильно говорит. Травма - это слабо сказано. Если там не понимают, что государству грозит исчезновение, то это караул!
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Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav
руденко евгений, добр вечер! Вы старше лет на 10-15. (Ето я о поколениях выходцев с Союза) вам чего бы больше хотелось сегодня: 1) СССР? 2) СНГ? (Хоть в каком то норм виде ?) 3) независимая Украина в международно признаных границах?
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