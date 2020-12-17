Зеленского сломала система, которую он обещал разрушить – Bloomberg

Президента Украины Владимира Зеленского сломала коррупционная политическая система, которую он обещал разрушить, когда шел на выборы.

Об этом написало издание Bloomberg. После полутора лет правления Зеленского начали рушиться реформы, которые с трудом были завоеваны после Революции Достоинства в 2014 году.

"Помимо разоблачения его неопытности (42-летний мужчина был популярным телевизионным комиком, перед тем как занял пост), движение назад ставит под вопрос будущее нации, которая в течение десятилетий играла большую роль в геополитике, неоднократно втягивая Россию и Запад в яростную борьбу между собой", – сказано в статье.

Издание отметило кризис, который связан с решением Конституционного суда, отменившего часть антикоррупционных реформ. Он поставил под угрозу возможность привлечения многомиллионных инвестиций и дальнейшее продление безвизового режима с ЕС. А неспособность главы государства быстро справиться с этой проблемой свидетельствует об ослаблении его авторитета в парламенте.

Кроме того, надежды на получение замороженного кредита Международного валютного фонда в размере $5 млрд к концу года для облегчения последствий пандемии COVID-19 на этой неделе практически развеялись.

В статье процитировали мнение политического аналитика из консалтинговой фирмы Ducker Frontier Марка МакНеми, который заявил, что украинский президент "играет в очень опасную игру, которая приведет к демонстрации его неспособности руководить политическими событиями".

"Структурно страна в основном не изменилась – ею руководят олигархи, а парламент и судебная власть пронизаны коррупцией и внешним воздействием", – сказал аналитик.

Издание также отметило, что при правлении Зеленского суды не вынесли ни одного приговора высокопоставленным чиновникам за коррупцию, хотя он сам упрекал в этом своего предшественника.

В статье обратили внимание, что команду реформаторов, которые поддерживали идеи рыночной экономики, заменили во время кадровых перестановок.

Все это отразилось на поддержке Зеленского со стороны народа, которая еще несколько месяцев назад соперничала с поддержкой президента России Путина. Однако на недавних местных выборах партия президента провалилась.

Также Bloomberg отметил, что у президенту Украины как у политического новичка нет знаний и опыта, чтобы противостоять старой системе. Но вместо того, чтобы их приобретать, он полагается на советников, многие из которых пришли с ним из шоу-бизнеса и также не имеют опыта государственной деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский стал разочарованием 2020 года для более чем 40% украинцев. В то же время он сохранил позицию лучшего политика года. Об этом свидетельствуют данные социального опроса Центра Разумкова.