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Зеленского разгромили в сети из-за флешмоба ко Дню Конституции

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Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля ко Дню Конституции объявил флешмоб, из-за чего подвергся критике в соцсетях.

В своем Facebook глава государства обнародовал видеообращение к украинцам по случаю праздника.

"Недавно на "Книжном Арсенале" журналисты меня спросили – как считаете, какую книгу должен прочитал каждый украинец? Ответ был очевидным – это Конституция Украины. Я очень хочу, чтобы мы любили День Конституции не только за то, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки. Поэтому давайте все себе пообещаем знать нашу Конституцию, а главное - соблюдать и уважать", – заявил Зеленский.

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Президент предложил всей Украине флешмоб #мояулюбленастаття – записать короткое видео и рассказать об одной из статей Конституции Украины. Он начал с себя: "Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью, статья 3 Конституции Украины".

Многие интернет-пользователи резко отреагировали на инициативу Зеленского, напомнив ему о нарушениях Основного закона:

"Ну твою любимую мы уже поняли. Ты с нее начал нарушать"

"Убоге видовище"

"С той Конституцией над которой вы недавно надругались?"

"Конституцію поважати потрібно, а не затоптувати, бо взяли на себе непосильну ношу гаранта..."

"Поклав на Конституцію, як на рояль, а потім поздоровляє... Лицемір"

"Президент инсты и ФБ, выйди из соцсетей и не сливай страну"

"Єдиним джерелом влади є народ, а не 95й квартал".

Зеленского разгромили в сети из-за флешмоба ко Дню Конституции
Зеленского разгромили в сети из-за флешмоба ко Дню Конституции
Зеленского разгромили в сети из-за флешмоба ко Дню Конституции
Зеленского разгромили в сети из-за флешмоба ко Дню Конституции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп Борислав Береза резко осадил Владимира Зеленского из-за России.

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Тема
День Конституции Украины
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Яке ж воно ..... блазень одним словом.Сором,тай годі.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Сохар Лидия, шо,фурия,скучаешь по шоколадной ворюге?
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Golan Sim
Golan Sim
".. Тiльки так усi нашi вороги усвiдомять, що ми, українцi, є сама розумна та заможнiйша нацiя в свiтi..", - Парубiй.))
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Конституция не узнала нового гаранта - богатым будет.
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