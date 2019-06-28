Зеленского разгромили в сети из-за флешмоба ко Дню Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля ко Дню Конституции объявил флешмоб, из-за чего подвергся критике в соцсетях.

В своем Facebook глава государства обнародовал видеообращение к украинцам по случаю праздника.

"Недавно на "Книжном Арсенале" журналисты меня спросили – как считаете, какую книгу должен прочитал каждый украинец? Ответ был очевидным – это Конституция Украины. Я очень хочу, чтобы мы любили День Конституции не только за то, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки. Поэтому давайте все себе пообещаем знать нашу Конституцию, а главное - соблюдать и уважать", – заявил Зеленский.

Президент предложил всей Украине флешмоб #мояулюбленастаття – записать короткое видео и рассказать об одной из статей Конституции Украины. Он начал с себя: "Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью, статья 3 Конституции Украины".

Многие интернет-пользователи резко отреагировали на инициативу Зеленского, напомнив ему о нарушениях Основного закона:

"Ну твою любимую мы уже поняли. Ты с нее начал нарушать"

"Убоге видовище"

"С той Конституцией над которой вы недавно надругались?"

"Конституцію поважати потрібно, а не затоптувати, бо взяли на себе непосильну ношу гаранта..."

"Поклав на Конституцію, як на рояль, а потім поздоровляє... Лицемір"

"Президент инсты и ФБ, выйди из соцсетей и не сливай страну"

"Єдиним джерелом влади є народ, а не 95й квартал".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп Борислав Береза резко осадил Владимира Зеленского из-за России.

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