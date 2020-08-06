Зеленского раскритиковали за назначение в ОПУ милиционера времен Януковича: это плевок в лицо украинцам

Украинские политики и общественные деятели бурно отреагировали на назначение Владимиром Зеленским Олега Татарова, который в 2011-2014 годах занимал должность заместителя главы МВД, заместителем руководителя Офиса президента.

В социальных сетях они отметили, что назначение милиционера времен Януковича – плевок в лицо всем украинцам. Так, нардеп 8 созыва Борислав Береза в Facebook заявил, что осуждает решение президента. Он напомнил, что Татаров преследовал участников Майдана и рассказывал, что "майдановцы сами себя постреляли".

"Я понимаю, что он очень исполнительный и будет выполнять все команды Ермака, но хочется, чтоб Зеленский помнил до чего подобные "исполнители" довели Януковича. Или куда.В любом случае первое назначение (Кирилла Буданова назначили начальником Главного Управления Разведки Минобороны – Ред.) я всячески поддерживаю, а второе осуждаю. Но для человека, плохо играющего роль президента, это не важно. Ему должно быть важнее, как он закончит и чем запомнится. Янукович, например, запомнился своим воровством и постройкой Межигорья, коррупцией, трусостью и бегством в Россию. Интересно, задумывается ли об этом Зеленский?", – написал Береза.

Финансовый аналитик Сергей Фурса заявил, что хаотичные действия первого года президентства Зеленского, привели к тому, что "приличные" люди уже не согласятся на назначения.

"А кто пойдет? Тот, у кого нет ценностей и кто рассматривает должность как способ заработать. Выбор у Зеленского теперь только из таких людей. Потому что им может быть не важно, что их уволят через 2 месяца. Им не важно, что их репутацию сотрут в порошок. Ее же все равно нет. Им важно получить доступ к ресурсу. И чем дольше он будет, тем лучше. Потому что каждый день принесет им много много денег. И хаос во властной вертикали им только на руку. Они любят жить в такой среде", – написал Фурса в Facebook.

Волонтер Мирослав Гай напомнил, что Татаров преследовал участников Революции Достоинства и говорил, что майдановцы убили себя сами.

"Зеленский, опомнись. Тебя ведут узким коридором к гибели. Не слышит. Потому захвачен собственным политическим самоубийством. В конце концов, его тайное желание - уйти с должности, забыть обо всем этом, как страшный сон, отдохнуть, – будет выполнено. Но с такой деятельностью и бездействием, это желание может исполниться в совершенно другой, не очень хороший, для Зеленского, способ", – написал Гай.

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе от переселенцев Донецкой области, журналист Денис Казанский заявил, что назначение Татарова – это "дно и плевок в лицо всему гражданскому обществу". А также – издевательство над памятью погибших в феврале 2014-го.

"Персональную ответственность за это позорное назначения несет президент Владимир Зеленский. Фактически, он просто надругался сейчас над родственниками тех, кого расстреляли тогда на киевских улицах. Над теми же людьми, с которыми не так давно встречался и каким смотрел в глаза", – написал Казанский в своем Telegram.

Адвокат семей погибших на Майдане Евгения Закревская также возмутилась назначению Татарова. Закревская напомнила, что именно с Татаровим связанные возможных фальсификациях милиции дел по майдановцев, которых правоохранители ловили и били в центре Киева, а затем им инкриминировали хулиганские действия и массовые беспорядки.

Блогер Алена Яхно предположила, что Татаров, как чиновник времен Януковича должен подлежать люстрации. Но сама признает, что после смены названия Администрации президента на Офис президента всех работников ОП вывели из-под действия закона.

"Нормально! Такой расклад очень хорошо вписывается в общий сюр нынешней власти!", – написала она в Facebook.

Народный депутат партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев предположил, что Татаров займется противодействием не коррупции, а НАБУ, у которого Печерский суд забрал дело против судей ОАСК, и "чьи разговоры о перевороте, реванш и другие ужасные вещи, стали шоком для всех".

"Можно не сомневаться в которые три буквы направят это дело. И ГБР в этой дороге будет только перевалочным пунктом. А все потому, что Зеленскому перед выборами захотелось лояльности и контроля за админсудами. Разозленный падением рейтинга мальчик окончательно решил поиграть в Януковича? Тем быстрее для него все закончится", – написал Арьев в Facebook.

Зеленского раскритиковали за назначение в ОПУ милиционера времен Януковича: это плевок в лицо украинцам Сергей Фурса / Facebook

Зеленского раскритиковали за назначение в ОПУ милиционера времен Януковича: это плевок в лицо украинцам Сергей Фурса / Facebook

Зеленского раскритиковали за назначение в ОПУ милиционера времен Януковича: это плевок в лицо украинцам Борислав Береза / Facebook

Зеленского раскритиковали за назначение в ОПУ милиционера времен Януковича: это плевок в лицо украинцам Алена Яхно / Facebook

Зеленского раскритиковали за назначение в ОПУ милиционера времен Януковича: это плевок в лицо украинцам Владимир Арьев / Facebook

Зеленского раскритиковали за назначение в ОПУ милиционера времен Януковича: это плевок в лицо украинцам Мирослав Гай / Facebook

Зеленского раскритиковали за назначение в ОПУ милиционера времен Януковича: это плевок в лицо украинцам Денис Казанский / Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса Президента Украины Олега Татарова, который будет отвечать за правоохранительный направление. Глава государства подписал соответствующий указ 5 августа.