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8 января • обновлено в 16:32
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"Смени радостную физиономию!" Зеленского раскритиковали за ложную скорбь по рейсу МАУ

8.1т
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Президента Украины Владимира Зеленского жестко раскритиковали за жизнерадостное фото на его страницах в соцсетях. Пользователи упрекнули главу государства в том, что его скорбь в постах с соболезнованиями в связи с катастрофой самолета МАУ выглядит неискренней.

Бурные дискуссии разгорелись на его странице в Facebook, а также в Twitter. Примечательно, что в Facebook Зеленский сменил фото обложки на свечу на черном фоне. Однако аватарка осталась старой – на ней он улыбается. Именно этот факт и разозлил пользователей.

Скриншот страницы Зеленского в Facebook

Скриншот страницы Зеленского в Facebook

Катастрофа самолета в Иране

Катастрофа самолета в Иране

"А физиономию радостную на фото, может, тоже сменить надо?", "Смените свое фото с улыбкой. Зажженная свеча не соответствует вашей скорби", – возмутились в комментариях украинцы.

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"Смени радостную физиономию!" Зеленского раскритиковали за ложную скорбь по рейсу МАУ

"Смени радостную физиономию!" Зеленского раскритиковали за ложную скорбь по рейсу МАУ

Кроме того, интернет-сообщество "Баба і кіт" обратило внимание на еще один прокол пресс-службы президента Украины. Так, на его странице в Twitter сообщение об авиакатастрофе было размещено прямо под обложкой с пожеланием "Веселого Рождества".

"Сложно представить себе худшую пресс-службу, чем у самого величественного", – с сарказмом подметили в блоге.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
мозгов...ноль
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
у Мендель пазлы никак не складываются, весьма органичная молодая команда
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