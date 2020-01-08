"Смени радостную физиономию!" Зеленского раскритиковали за ложную скорбь по рейсу МАУ

Президента Украины Владимира Зеленского жестко раскритиковали за жизнерадостное фото на его страницах в соцсетях. Пользователи упрекнули главу государства в том, что его скорбь в постах с соболезнованиями в связи с катастрофой самолета МАУ выглядит неискренней.

Бурные дискуссии разгорелись на его странице в Facebook, а также в Twitter. Примечательно, что в Facebook Зеленский сменил фото обложки на свечу на черном фоне. Однако аватарка осталась старой – на ней он улыбается. Именно этот факт и разозлил пользователей.

Скриншот страницы Зеленского в Facebook

Катастрофа самолета в Иране

"А физиономию радостную на фото, может, тоже сменить надо?", "Смените свое фото с улыбкой. Зажженная свеча не соответствует вашей скорби", – возмутились в комментариях украинцы.

Кроме того, интернет-сообщество "Баба і кіт" обратило внимание на еще один прокол пресс-службы президента Украины. Так, на его странице в Twitter сообщение об авиакатастрофе было размещено прямо под обложкой с пожеланием "Веселого Рождества".

"Сложно представить себе худшую пресс-службу, чем у самого величественного", – с сарказмом подметили в блоге.

Как сообщал OBOZREVATEL:

пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель подвергли острой критике за некорректный пост о расследовании причин крушения самолета МАУ в Тегеране.

Так, на странице Офиса президента Украины в Facebook появилось сообщение о том, что Владимир Зеленский поставил задачу открыть уголовное производство по факту авиакатастрофы, что не входит в его полномочия.

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