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Командующего ССО предупредили о возможных последствиях за публичное унижение Зеленского

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Когда командующий Силами специальных операций ВСУ генерал-лейтенант Игорь Лунев не отдал воинское приветствие новому главнокомандующему и президенту Владимиру Зеленскому – он нарушил устав.

За такое нарушение предусмотрены дисциплинарные санкции, объяснил в эфире ObozTV журналист и волонтер Родион Шовкошитний.

Напомним, что скандальный инцидент произошел 20 мая на церемонии представления командования ВСУ после инаугурации Зеленского. Командующий ССО Игорь Лунев и глава СБУ Василий Грицак пренебрегли воинским приветствием и не приложили руку к головному убору. Однако Грицак еще до этого написал заявление об отставке.

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По мнению Шовкошитного, демарш Лунева и Грицака – демонстрация их личной позиции относительно нового главнокомандующего.

"Это самый большой уровень неуважения, которое военный может проявить к гражданскому. Они его публично унизили. Простит ли он это – посмотрим", – сказал волонтер.

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Он уточнил, что в гражданской жизни сложно подобрать аналогию подобному поступку.

"Гражданским людям сложно это объяснить. Но военные обязаны это делать. У них главный закон – это устав. Военные все живут по уставу. Устав четко определяет, что они должны отдавать честь высшему по званию или верховному главнокомандующему. Они этого не сделали", – отметил Шовкошитний.

"Никакой уголовной ответственности за это не предусмотрено, конечно. Дисциплинарные есть санкции. Возможно, если Зеленский это не "проглотит", то может запомнить и в дальнейшем будет кислород им перекрывать", – не исключил журналист.

Игорь Лунев на церемонии представления ВСУ новому главнокомандующему

Игорь Лунев на церемонии представления ВСУ новому главнокомандующему

Ранее инцидент в эфире ObozTV прокомментировал военный дипломат Петр Гаращук. Он призвал Игоря Лунева объяснить свой поступок.

"Ответ должен дать сам господин Лунев. И на мой взгляд, в самое ближайшее время. Пожалуйста, найдите возможность господина Лунева спросить. Если это неприятие – тогда Лунев должен написать рапорт и пойти в отставку", – подчеркнул Гаращук.

Как это было – на видео:

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Персоны
Игорь ЛуневРодион ШовкошитныйВладимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Теги
армияВСУинаугурацияскандалыВооруженные силы Украины
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Chocewicz Aleksander
Chocewicz Aleksander
Це шляхетний вчинок справжніх офіцерів, які не віддали честі тому, хто її не має.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Никогда не думала, что скажу это относительно Грицака, и точно относительно спецназовца - РЕСПЕКТ!
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Chekhov Anatoly
Chekhov Anatoly
Отдать честь дезертиру-это унижение для офицера-фронтовика, унижение армии, какой бы пост этот дезертир не занимал, даже президента и главнокомандующего.
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