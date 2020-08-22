Зеленского призвали пересмотреть закон о водном транспорте: Вадатурский указал на риски

Генеральный директор ООО "Нибулон" Алексей Вадатурский заявил, что законопроект "О внутреннем водном транспорте" №1182-1-р, принятый Верховной Радой в первом чтении 25 апреля, несет в себе угрозы для экологии и коррупционные риски.

Так, во время встречи президента Владимира Зеленского с предпринимателями из морехозяйственной и судостроительной отрасли Вадатурский отметил, что принимать документ в действующей редакции опасно, написал он на своей странице в Facebook.

Так, по словам Вадатурского проект закона содержит следующие риски:

ухудшение экологии рек: предоставление возможности сброса в реки судовых сточных вод на ходу. А если учитывать, что 70% населения Украины пользуются водой из бассейна реки Днепр в качестве питьевой, то это может стать причиной вспышки новых эпидемий и представлять угрозу для здоровья нации;

самовольное проведение дноуглубительных работ без каких-либо экологических разрешений и согласований с местными общинами. Возможность хищения недр путем предоставления права тому, кто будет осуществлять дноуглубление, свободно продавать удален со дна песок, в т.ч. и "обогащенный" радионуклидами в Чернобыльской зоне, который затем будет использоваться для строительства жилья в Киеве;

расцвет коррупции и теневой экономики: узаконивание контрабанды горючего. Узаконивается выход судна под иностранным флагом за 12-мильную зону для пополнения горючим без таможенного оформления и уплаты акциза и НДС. Это также создает угрозу черного импорта оружия и возможность аварийных ситуаций на узких местах речных путей, в т. ч. и шлюзов;

уничтожение украинского флага на украинских реках путем предоставления свободного, то есть бесконтрольного, допуска иностранных судов в внутренних перевозок в то время, когда в мире действует принцип взаимного допуска на внутренние рынки и предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины и ЕС – взаимный будущий допуск;

неравные условия для иностранного и отечественного флота сказываются и на развитии украинского судостроения, которое не может строить убыточный в будущем украинский флот. Предоставление иностранным судам беспрецедентных конкурентных преимуществ по сравнению с судами под украинским флагом вытесняет наш флот под "удобный флаг", уже осуществляет 100% государственное Украинское Дунайское Пароходство;

уничтожение судоходства в целом: введение т.н. "обилечивания" бизнеса путем внедрения платных реестров и "драконовских" штрафов до 85 тыс. грн, тотальное параллельное лицензирование, дополнительные платные услуги.

"Я попросил разрешения президента передать все мои правки в законопроект №1182-1-д голове депутатской фракции Давиду Арахмии. При всех присутствующих я передал ему более полную презентацию моего доклада и перечень всех поправок к закопроекту. Реакцией президента на мой доклад и мою просьбу подойти комплексно к вопросу развития внутренних водных путей, судоходства, военного и гражданского судостроения стало поручение провести до конца августа встречи с представителями бизнеса вице-премьер-министру и отраслевом министру для согласования законопроекта со всеми сторонами", – написал он.

Вадатурский отметил: новая редакция законопроекта в отличие от предыдущих должна защищать интересы Украины, исключать коррупционные схемы и быть направленной на развитие стратегических отраслей экономики.

Алексей Вадатурский / Facebook

Алексей Вадатурский / Facebook

Алексей Вадатурский / Facebook

Алексей Вадатурский / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Ассоциации "Нерудные Надра Украины" Вадим Пелих заявил, что проект закона "О внутреннем водном транспорте" нарушает нормы законов и Конституции Украины, а также может привезти к так называемому "песчаному мародерству".