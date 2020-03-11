Власть должна предоставить соответствующую реакцию на недопустимый визит народных депутатов от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Госдуму России.

Об этом написала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в сети Facebook. Она напомнила, что когда представитель партии Вадим Рабинович в Раде призывает ехать в РФ на "парад", это осудили только депутаты "ЕС".

"Даже не дождались 9 мая, помчались в Москву фракцией. Когда представитель ОПЗЖ провокационно произносил на согласительном совете идеи поездки украинской парламентской делегации на парад Победы, публично это осудили только "ЕС" и еще кто-то из оппозиции. Монобольшинство и руководство парламента промолчали. Они только "Европейскую солидарность" бесконечно комментируют, а партнеров по реваншистской ширке – никогда", – сообщила народный депутат.

Также она напомнила, что именно Государственная дума России одобрила введение Путиным войск в Украине.

"Госдума голосовала за ввод войск в Украине, ее депутаты – персоны нон-грата в цивилизованных странах. ОПЗЖ не скрывала, что они пятая колонна Кремля, но никогда не демонстрировали это настолько откровенно и провокационно", – отметила она.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" отметила, что подобные визиты являются недопустимыми.

"Европейская солидарность" осуждает эту провокацию. Это прощупывание почвы, насколько еще общество готово примириться на условиях Кремля, без ответственности Кремля за все убийства и преступления. Ждем реакции слуг. Опять промолчат, чтобы не сердить Путина?" – подчеркнула Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардеп Виктор Медведчук отправился в Кремль на встречу с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным.

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