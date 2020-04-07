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7 апреля • обновлено в 17:59
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Зеленского призвали объяснить, имел ли Ермак директивы подписать протокол в Минске

1.6т
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Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что президент Украины Владимир Зеленский должен обнародовать директивы о подписании в Минске решения о создании так называемого координационного совета с представителями ОРДЛО.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Она обратилась к президенту и напомнила о регламенте подписания международных договоров.

"Господин президент Владимир Зеленский. Возможно я вас удивлю, но в Украине существует законодательство, регламентирующее подписания международных договоров и участие в мероприятиях международного характера. Только президент, премьер-министр и министр иностранных дел могут это осуществлять без специальных полномочий, утвержденных директив, указаний и техзадания. Я требую обнародования их о подписании пресловутого протокола в Минске", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе

"Это навредило Украине": Зеленского призвали объяснить, имел ли Ермак директивы подписать протокол в Минске

"Ваш председатель офиса может сколько угодно рассказывать, что создание Консультативного совета с бандитами ОРДЛО носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий, но это откровенная ложь", – добавила Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что действия главы Офиса президента помешали позиции Украины и подкрепили тезисы российской пропаганды.

"Своей выходкой ОПУ не только возмутил украинское общество, а и удивил наших партнеров по нормандскому формату, которые, видимо, не были проинформированы о создании этого совета и, соответственно, отказались от участия в формировании. Своей выходкой ОПУ разрушил главную идею Минской группы как места переговоров Украины с агрессором и подтвердил главные идеологемы Москвы по внутреннему конфликту в Украине", – подчеркнула политик.

Она обратилась к Зеленскому с призывом осознать реальную ситуацию в стране.

"Я прошу, чтобы вы наконец поняли простые вещи:

  • У нас не гражданская война.

  • Нам не надо платформы примирения имени Сивохо или имени Ермака.

  • У нас война с РФ.

  • Нам не нужен мир любой ценой.

  • Нам не нужен мир на условиях агрессора.

  • Нам не нужен мир, чтобы просто кто-то одел на себя корону миротворца", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Андрей Ермак Владимир Зеленский Иванна Климпуш-Цинцадзе
Место
Украина
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