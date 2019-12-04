Главная Новости
4 декабря • обновлено в 05:16
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Испытывают на прочность: Зеленскому раскрыли уловки Кремля перед "нормандской встречей"

800
Читать материал на украинском

Скандальные заявления об Украине, которые звучат из России и террористической "ДНР" накануне саммита в "нормандском формате" свидетельствуют о том, что президента Владимира Зеленского испытывают на прочность.

Такое мнение в своем видеоблоге на YouTube озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кажется, что чем ближе встреча в "нормандском формате", тем больше заявления из Киева и Москвы похожи на диалог слепого и глухого. Зеленский хочет обмена военнопленными, прекращения огня и восстановления контроля над границей. И, как результат, – проведения выборов и завершения конфликта. А в России совсем другая повестка – они хотят так называемых прямых переговоров. То есть, чтобы мы согласились на формат взаимоотношений с оккупированными территориями, как Молдова и Приднестровье", – объяснил он.

Новости
Путин слабеет: у Зеленского назвали причину сговорчивости Кремля по Нормандии

"И заявления, которые звучат здесь, просто удручают. Иногда складывается ощущение, что Кремль испытывает Зеленского. Они хотят узнать, каково терпение украинского президента и до какого момента он готов продолжать придерживаться тезиса, что "мы идем к миру", – добавил Цимбалюк.

Журналист считает, что именно для этого накануне встречи в Париже Кремль запустил в информационное пространство два скандальных месседжа. Речь идет об угрозе спикера нелегитимной Госдумы РФ Вячеслава Володина о выходе нескольких областей из Украины, а также об "указе ДНР" о признании границ псевдореспублики в пределах всей Донецкой области.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Кремль претендует снова-таки на украинские территории. Им не хватает уже захваченного, и они хотят распространить "русский мир" как минимум на всю территорию Донецкой области. "Русский мир" это что у нас в первую очередь? Комендантский час, разграбление заводов и затопление шахт. Слоганом этого намерения можно было бы объявить такую формулу – "Ж*па должна быть везде, где "русский мир". Но такие вещи не объявляются просто так в Донецке. Это все делается исключительно по указанию Москвы. Это как раз очень яркая демонстрация того, как в Москве размышляют на тему "договориться где-то посередине", – полагает Цимбалюк.

По его словам, агрессор в несколько раз увеличивает свои амбиции, чтобы потом дать возможность Украине выбрать меньшее из двух зол.

Новости
"Ни Донбасса, ни свободной Украины": Цимбалюк предупредил о ловушке Путина на "нормандском формате"

"Они в два или три раза увеличивают свои амбиции, а потом говорят: "Ладно, давайте вернемся к тому, с чего мы начинали". В этом случае Украина уже должна будет благодарить Кремль за то, что оккупационные администрации на российских штыках не продолжают наступление", – говорит журналист.

Исходя из этого, на своем Telegram-канале Цимбалюк сделал вывод, что встреча в "нормандском формате" вряд ли увенчается успехом, которого так ожидает Зеленский.

"Они тестируют не предел "терпения", а предел "гибкости" Зеленского. Можно продолжать с хрипотцой в голосе рассказывать о наших успехах и "дороге к миру" во время тренировок на беговой дорожке. Только как всегда один нюанс – "запоребрику" на это все наплевать. Похоже, позиция пока на Банковой простая: молчать и надеяться на чудо в Париже. Чудо, может, и произойдет, но вряд ли оно устроит Украину", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк также считает, что на "нормандском саммите" на Зеленского будет оказываться давление со стороны Путина. Он будет требовать признать оккупационные администрации временно захваченного Донбасса и поделиться властью с главарями террористов Пушилиным и Пасечником.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Роман Цимбалюк Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
нормандский формат
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Чебурашка ублюдочная этот Цымбалюк, вот это настоящий ""зрадник"и чмошник.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Хо Хол
Хо Хол
"Такое мнение в своем видеоблоге на YouTube озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк" - дальше не читал.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги