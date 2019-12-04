Испытывают на прочность: Зеленскому раскрыли уловки Кремля перед "нормандской встречей"

Скандальные заявления об Украине, которые звучат из России и террористической "ДНР" накануне саммита в "нормандском формате" свидетельствуют о том, что президента Владимира Зеленского испытывают на прочность.

Такое мнение в своем видеоблоге на YouTube озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кажется, что чем ближе встреча в "нормандском формате", тем больше заявления из Киева и Москвы похожи на диалог слепого и глухого. Зеленский хочет обмена военнопленными, прекращения огня и восстановления контроля над границей. И, как результат, – проведения выборов и завершения конфликта. А в России совсем другая повестка – они хотят так называемых прямых переговоров. То есть, чтобы мы согласились на формат взаимоотношений с оккупированными территориями, как Молдова и Приднестровье", – объяснил он.

"И заявления, которые звучат здесь, просто удручают. Иногда складывается ощущение, что Кремль испытывает Зеленского. Они хотят узнать, каково терпение украинского президента и до какого момента он готов продолжать придерживаться тезиса, что "мы идем к миру", – добавил Цимбалюк.

Журналист считает, что именно для этого накануне встречи в Париже Кремль запустил в информационное пространство два скандальных месседжа. Речь идет об угрозе спикера нелегитимной Госдумы РФ Вячеслава Володина о выходе нескольких областей из Украины, а также об "указе ДНР" о признании границ псевдореспублики в пределах всей Донецкой области.

Владимир Зеленский

"Кремль претендует снова-таки на украинские территории. Им не хватает уже захваченного, и они хотят распространить "русский мир" как минимум на всю территорию Донецкой области. "Русский мир" это что у нас в первую очередь? Комендантский час, разграбление заводов и затопление шахт. Слоганом этого намерения можно было бы объявить такую формулу – "Ж*па должна быть везде, где "русский мир". Но такие вещи не объявляются просто так в Донецке. Это все делается исключительно по указанию Москвы. Это как раз очень яркая демонстрация того, как в Москве размышляют на тему "договориться где-то посередине", – полагает Цимбалюк.

По его словам, агрессор в несколько раз увеличивает свои амбиции, чтобы потом дать возможность Украине выбрать меньшее из двух зол.

"Они в два или три раза увеличивают свои амбиции, а потом говорят: "Ладно, давайте вернемся к тому, с чего мы начинали". В этом случае Украина уже должна будет благодарить Кремль за то, что оккупационные администрации на российских штыках не продолжают наступление", – говорит журналист.

Исходя из этого, на своем Telegram-канале Цимбалюк сделал вывод, что встреча в "нормандском формате" вряд ли увенчается успехом, которого так ожидает Зеленский.

"Они тестируют не предел "терпения", а предел "гибкости" Зеленского. Можно продолжать с хрипотцой в голосе рассказывать о наших успехах и "дороге к миру" во время тренировок на беговой дорожке. Только как всегда один нюанс – "запоребрику" на это все наплевать. Похоже, позиция пока на Банковой простая: молчать и надеяться на чудо в Париже. Чудо, может, и произойдет, но вряд ли оно устроит Украину", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк также считает, что на "нормандском саммите" на Зеленского будет оказываться давление со стороны Путина. Он будет требовать признать оккупационные администрации временно захваченного Донбасса и поделиться властью с главарями террористов Пушилиным и Пасечником.

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