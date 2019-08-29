Зеленского предупредили о жесткой проверке на прочность

После начала работы новой Верховной Рады президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит серьезная проверка на прочность. Ведь теперь люди, наконец, начнут оценивать его реальные действия.

Следовательно, у главы государства есть только два пути – или затмить достижения своего предшественника, или померкнуть перед ним. Об этом в статье для "Крым. Реалии" пишет украинский журналист Павел Казарин.

Он выразил убеждение в том, что ближайшие пять лет определят не только биографию Зеленского, но и отношение к каденции Петра Порошенко. Журналист напомнил, что новому президенту доверяют 70% украинских граждан, и по этому показателю он абсолютный рекордсмен среди предшественников.

"Но, если быть точным, эти цифры – они не про действующего главу государства. Они про веру украинских избирателей в результат своего голосования. Потому что вплоть до осени Владимир Зеленский по своему функционалу обречен напоминать британскую королеву. Нет смысла подводить итоги его первой "стодневки" – она пришлась на избирательную кампанию. Какие-либо промежуточные итоги можно будет подбивать лишь после второй "стодневки". Которая начнется уже с сентября", – пишет Казарин.

Он подчеркнул, что именно тогда украинцы смогут оценить законотворчество нового парламента, приоритеты президентской команды, кадровые назначения и масштаб обещанных реформ. Анализируя все это, избиратели Зеленского получат основания для выводов, а также поводы для оптимизма и причины для разочарований. Пока же, считает журналист, 70% доверия – это история про "ожидание счастья" и "веру в собственные надежды".

"Но в том и особенность, что президентство Владимира Зеленского напишет не только его личную политическую биографию. Оно вдобавок напишет политическую биографию Петра Порошенко. Отношение к политику в конце его каденции всегда зависит от уровня ожиданий в ее начале", – пишет Казарин.

Владимир Зеленский

Он напомнил, что для многих украинцев последние пять лет стали периодом несбывшихся надежд. Кто-то ждал окончания войны, кто-то – бытового благополучия, а кто-то – победы над коррупцией и новых правил игры.

"Любая попытка подбить "гамбургский счет" последним пяти годам сейчас обречена. Она будет упираться в эмоции, когнитивные искажения и личный выбор людей, который они делали на избирательных участках. В конце концов, люди – существа не рациональные, а рационализирующие. И нет ничего удивительного, что сегодня они готовы оправдывать наперед свое недавнее волеизъявление. Ясность появится со временем", – полагает журналист.

"Если Зеленский окажется реформатором, то заслуги Порошенко померкнут. И наоборот. Новый президент может добиться того, что президентство Петра Порошенко будет восприниматься как период стабильности и ответственности. Позволит его сторонникам произносить сакраментальное "мы предупреждали". Подтвердит их право заявлять о том, что политика – не место для аматоров", – добавил он.

Подытоживая, Казарин подчеркнул, что сейчас сторонники нового президента убеждены в собственной правоте. Однако этот оптимизм – всего лишь оптимизм ожиданий. И уже начиная с осени ему предстоит проверка на прочность.

"И лишь тогда биография пятого президента начнет обретать контуры и оценки. Обманутые ожидания всегда похожи на бумеранг. Петр Порошенко знает об этом, как никто", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казарин заявил, что Зеленский стал президентом Украины, потому что выбрал беспроигрышную стратегию, позволяя избирателям самим придумывать ему образ. Журналист подчеркнул, что Украина голосовала не за "самых умных" и "самых честных", а выбирала "торговцев чудесами": в 2019 году на роль "чудотворца" лучше всех подходил Зеленский.

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