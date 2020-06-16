Зеленского предупредили о реакции евродепутатов на преследование Порошенко

Член Европейского парламента Андрюс Кубилюс заявил, что 18 июня во время онлайн-саммита Восточного партнерства у лидеров европейских государств могут возникнуть вопросы к президенту Владимиру Зеленскому из-за преследования Петра Порошенко.

Такое мнение он высказал в эфире "5 канала". По его словам, приводы, которыми власть угрожает Порошенко, непонятные (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"18 числа, когда будет происходить официальный видео-саммит Восточного партнерства,будет выступать Зеленский. Наверное, ему могут поставить некоторые вопросы, и я не удивлюсь, если они будут относительно ситуации, когда властное большинство под такими трудно понятными предлогами угрожает бывшему президенту и лидеру оппозиции тюремным заключением", – сказал Кубилюс.

Он также отметил, что для Европейского Союза является очень важным, чтобы Украина показывала лучшие примеры демократии, а не повторяла историю беглого экс-президента Виктора Януковича.

"Перед этим собранием как всегда традиционно будет происходить совещание лидеров Европейской народной партии, в том числе в это содружество входит и партия Порошенко. И мы будем обсуждать будущее Восточного партнерства. Мы предложили очень амбициозные цели. Это было согласовано на уровне парламентариев. И конечно для нас очень важно, чтобы такое государство как Украина было настоящим лидером в этом процессе. И в этом плане очень важно, чтобы Украина показывала лучшие примеры демократии", - подчеркнул евродепутат.

Кубилюс напомнил, что такой пример настоящей демократии показала Украина после прошлогодних выборов, когда демократическим способом власть получила большинство Зеленского. "С другой стороны, Украина может показать и хороший пример, как новое правящее большинство ведет себя по отношению к оппозиции", – подчеркнул Кубилюс.

Он добавил, что в постсоветских странах очень часто власть пытается предпринимать такие меры против оппозиции, в западном мире просто никто не понимает.

"Особенно, когда вопрос касается каких-то кадровых назначений. Мы, конечно, следим за ситуацией очень внимательно. И следим потому, что целый ряд примеров, и плохих примеров мы видели за последнее десятилетие в разных странах Восточного партнерства", – отметил евродепутат.

Он напомнил о том, как Янукович в свое время пытался оправдать перед европейскими партнерами заключения лидеров оппозиции, однако ему это не удалось. "Я думаю, что для Украины было бы очень плохо повторить нечто похожее на то, что уже было", – отметил Кубилюс.

Напомним, ранее депутат Европейского парламента, влиятельный литовский политик Пятрас Ауштрявичюс предостерег администрацию Владимира Зеленского от политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко.

Также третий посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что Зеленский должен не преследовать Порошенко, а узнать, откуда у народного депутата Андрея Деркача появились записи разговоров на президентском уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, влиятельный европейский политик, дипломат, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что преследование Порошенко со стороны Владимира Зеленского будут в центре внимания европейских партнеров.