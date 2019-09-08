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9 сентября • обновлено в 11:08
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Зеленского предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

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Последнему генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву предложили наградить президента Украины Владимира Зеленского Нобелевской премией мира.

Об этом заявил российский политтехнолог, публицист и ведущий Станислав Белковский в своей программе "Время Белковского". По его мнению, Зеленский заслуживает вознаграждения за удачное проведение им обмена пленными между Украиной и РФ.

"У меня нет никаких оснований подольщаться к Владимиру Александровичу Зеленскому, но я хочу сказать следующее. В общем, то, что он сделал, заслуживает Нобелевской премии мира", — выразился Белковский.

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Он убежден, что именно Горбачев, как лауреат этой престижной премии, в силе номинировать на нее украинского президента. И сделать это бывший генсек должен уже в нынешнем году. Поскольку, считает ведущий, "не так уж много лет осталось, пока Михаил Сергеевич может этим правом воспользоваться".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Obozrevatel

Объяснил свое предложение Белковский тем, что обмен 35 политических заключенных на равнозначное число является огромной исторической заслугой нынешнего украинского президента.

"Причем обменял он их не на тысячу человек, как Беньямин Нетаньяху, а всего на 35 же. Поэтому я сейчас впадаю в абсолютно разнузданную прозеленскую пропаганду и подхалимаж", — констатировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

  • Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Вторых в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

  • Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Владимир Зеленский Станислав Белковский
Место
Украина
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Voitsevich Valentina
Voitsevich Valentina
Белковский точно був под шафе, коли писав таке.
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
Канонизировать его надо в ПУЦ
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Бєлклвський з Горбачовим зовсім "бнуті. Наші моряки не є в'язнями, їх повинен був ХуПу повернути за рішенням міжнародного суду, а повернув він усього 11 в'язнів і це по-перше. А по-друге, у Зєлі була козирна карта в обличчі Цемаха, яку здобули ціною життя наші розвідники для інших цілей, а Зєля просто його використав. І яка тупість вважати цей обмін історичним, адже скільки таких обмінів було за президентства Порошенка. Але ж Порох просто піарився, як казали зрадофіли, а Зєля за таке ж саме виявляється не піариться а ще і герой. Чи люди з розуму посходили?
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