Украина находится на пути к ползучей капитуляции. Я сознательно употребляю эти слова, которые впервые были обозначены предательской подписью Андрея Ермака от 12 июля совместно с Владиславом Сурковым в рамках подписания протокола советников нормандской группы. Там впервые Украина взяла на себя формальные обязательства следовать путинской интерпретации минских договоренностей, которая, как известно, заключается во выталкивании "лугандонии" в тело Украины. Кроме этого, это и легитимизация военно-террористического плацдарма российской армии и спецслужб, проведения выборов на оккупированной территории – все то, что СССР делал в Восточной Европе в годы Холодной войны.
Этот пункт заключается в формуле Штайнмайера и Украина начала участвовать в путинской игре.
Владимир Зеленский и Владимир Путин
Следующий акт был подписан 12 декабря на Нормандской встрече в Париже. Тот же по существу текст Ермака и Суркова был заверен уже на более высоком уровне президентом Зеленским и подписями трех глав держав – Франции, Германии и России. Я тогда отметил и сейчас повторю, что Зеленский пытался достойно себя проявить на пресс-конференции, он там дерзко произносил слова об агрессии, оккупации и возвращении Крыма. Все это было очень приятно наблюдать патриотам Украины, но это не отменяет факта, что он подписал документ, повторяющий документ Ермака-Суркова, предусматривающей движение Украины в сторону присоединения к ней ОРДЛО. Тот же Сурков говорит об этом совершенно открыто.
Более того, используя полукриминальный жаргон, который воцарился в российской политике, Зеленского поставили на счетчик и назначили ему следующую стрелку на апрель этого года. До того времени он должен реализовать подписанные в Париже соглашения, а именно, провести через Раду и даже внести в Конституцию предложение об особом статусе Донбасса и о проведении выборов на оккупированных территориях.
Путь уже выбран, он медленный, чтобы не сильно тревожить публику. В этом свете гипотеза о встрече Зеленского с Сурковым в Омане кажется весьма вероятной. Начнем с того, какого черта человек едет на отдых с супругой, а кроме нее, берет с собой партнера другого пола? И это Ермак. Напомню тезис из своей статьи, что господин Ермак, бывший продюсер, стопроцентный агент России в окружении Зеленского. Вернее, один из них. В целом их там немало.
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