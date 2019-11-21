Вместо обещаний – скандалы: Зеленского поймали на лжи украинцам

В сети появилось видео, разоблачающее популистские обещания президента Украины Владимира Зеленского накануне выборов.
Оно опубликовано на YouTube-канале OBOZREVATEL. На коротком 1,5-минутном ролике приведены самые громкие фразы агитации Зеленского, которые абсолютно не соответствуют тому, что происходит в Украине сейчас (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Так, тогда еще кандидат в президенты обещал, что все люди, которые нарушают закон, сядут за решетку и подыгрывал ожиданиям украинцев фразой "Сделаем их вместе". Кроме того, Зеленский заверял, что с практикой назначения на должности "кумовей и армейских друзей" представителей власти будет покончено.
Владимир Зеленский
Скриншот видео
Но вместо этого украинцы столкнулись со сплошными скандалами, в которых замешаны представители президентской партии "Слуга народа". Большинство из них, к тому же, являются приближенными к главе государства.
Так, на смену громким обещаниям Зеленского пришли скандалы:
с дерибаном "слугой народа" Юрием Корявченковым (Юзиком) денежных потоков в Кривом Роге;
двойным гражданством главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии;
делом об изнасиловании несовершеннолетней нардепом от "Слуги народа" Романом Иванисовым;
получением компенсации из бюджета для первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука за съем квартиры у собственной тещи.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 21 ноября дал большой брифинг для журналистов. На нем он ответил на вопросы по поводу самых громких скандалов, в центре которых очутились представители президентской политсилы.
Детальнее о громких делах, в которых замешаны народные депутаты от самой большой политической силы в новой Верховной Раде, вы можете почитать в нашем специальном разделе "Скандалы вокруг "Слуги народа".
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