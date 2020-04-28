Зеленского поймали на лжи о рекордах Рады

Президента Украины Владимира Зеленского поймали на преувеличении качества работы Верховной Рады девятого созыва.

Фактчекинг его заявления в фильме, посвященного первой годовщине власти, сделало издание Bihus.Info. В частности, претензии вызвали слова главы государства о том, что производительность действующего парламента является самой высокой в ​​истории.

"Результат есть результат: 180 законов за 8 месяцев было принято в Верховной Раде Украины. Где есть такая статистика?" – сказал он 22 апреля в фильме "Год президента Зеленского".

Однако журналисты напомнили, что еще 28 февраля Комитет избирателей Украины осуществил свой подсчет, где сравнил результативность первых шести месяцев работы Верховной Рады 9-го созыва с аналогичным периодом работы предыдущего созыва, при президентстве Петра Порошенко.

Согласно статистике, за первые полгода депутатами ВР VIII созыва было принято 173 закона, тогда как ВР IX созыва – 155 законов. То есть нынешний парламент за первые полгода работы принял меньше законов, чем предыдущий за свои первые полгода.

Владимир Зеленский

Кроме того, для опровержения слов Зеленского был проанализирован и другой показатель – "коэффициент законотворчества". Он рассчитан как соотношение количества законопроектов, которые в итоге стали законами, и календарных дней, в течение которых Верховная Рада эти законопроекты зарегистрировала.

Например, нынешняя Верховная Рада на день выхода фильма "Год президента Зеленского" из всех зарегистрированных в текущем созыве проектов проголосовала за 174 закон. Работала она 238 дней. Поэтому ее коэффициент законотворчества составляет 0,73 закона за один календарный день.

Лучший показатель за все время своей работы, согласно данным поисковой базы Верховной Рады, имеют парламенты сразу двух созывов – 4-го и 6-го.

Верховная Рада 4-го созыва работала еще при старой Конституции – ее каденция составляла 4 года. При этом половину этого времени она проработала еще при президенте Леониде Кучме, а половину – уже при президенте Викторе Ющенко. Кроме того, без досрочного роспуска Рада пережила "Оранжевую революцию".

Но эти потрясения не помешали депутатам показывать большую производительность, чем показывает нынешний созыв парламента. Коэффициент законотворчества тогда составлял 0,77 закона в день (1140 результативных законопроектов за 1473 календарных дня).

Верховная Рада 6-го созыва также "пережила" двух президентов. Депутаты начинали свою работу еще при президенте Ющенко, а закончили – при беглом экс-президенте Викторе Януковиче. Именно этот созыв парламента показал пока самую высокую результативность в истории – 0,78 закона в день (1442 результативных законопроекта за каденцию продолжительностью 1847 дня). Поэтому пока действующая Верховная Рада 9-го созыва занимает третье место по этому коэффициенту.

Как сообщал OBOZREVATEL:

также Зеленский в фильме о первой годовщине своей власти заявил, что сейчас чиновники в Украине получают до 47 тыс. грн, что не соответствует действительности.

В частности, глава государства не уточнил, что зарплаты работников бюджетных учреждений ограничили только с апреля и до конца карантина.

Кроме того, в фильме президент похвастался борьбой с коррупцией. В качестве примера успешного кейса он привел скандальное дело "Укрбуда", но не рассказал правду о действующей схеме экс-главы компании.

Так, Зеленский умолчал о том, что Максим Микитась продолжает получать десятки миллионов гривен из госбюджета по проекту строительства хранилища ядерных отходов в Чернобыле.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал