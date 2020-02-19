Зеленского подловили на лживых обещаниях: всплыло старое интервью

В Комитете избирателей Украины подловили президента Украины Владимира Зеленского на невыполнении некоторых предвыборных обещаний.

Так, эксперты провели анализ интервью тогда еще кандидата на пост главы государства от 19 января 2019 года. Результаты показали в среду, 19 февраля, в Facebook.

Тогда Зеленский озвучил ряд важных позиций по его видению окончания войны на Донбассе, особенностей внешней политики и основных подходов к кадровой политике. Утверждается, что год спустя значительная часть идей так и не были реализованы, а некоторые из них – и вовсе воплощены совершенно противоположным образом.

Комитет избирателей Украины

В частности, кандидат в президенты обещал привлекать к работе во власти профессионалов. После избрания Зеленского в его команде появились знакомые, друзья и партнеры по студии "Квартал 95": к примеру, совладелец "Квартала" Иван Баканов стал главой СБУ, сценарист Юрий Костюк – заместителем председателя Офиса президента, а тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо был назначенным советником секретаря СНБО.

"Я хочу, чтоб перестали стрелять. Вот эти "договоренности", мне кажется, они не очень сложные, можно договориться", – заявлял Зеленский.

Эксперты отметили, что одним из приоритетов работы президента действительно стали активные попытки добиться прекращения обстрелов и разведения войск. Однако их практическая реализация оказалась значительно тяжелее, чем было заявлено. Так, даже несмотря на разведение войск, боевые действия продолжаются и количество жертв постоянно растет.

Критиковал Зеленский также Минские договоренности: "Они не очень работают. Я бы хотел добавить ещё несколько стран, может, немного переформатировать. Может, привлечь еще страны – западные".

В КИУ обратили внимание, что Зеленскому не удалось продвинуться в этом вопросе, и состав участников Минского процесса остается таким же, как и раньше. Причем это вопрос фактически более не поднимается командой президента в публичном пространстве.

Зеленского подловили на лживых обещаниях Shutterstock

Зеленский обещал "корректировать и изменять" Минские соглашения. "Реализация этого заявления находится в процессе выполнения. В частности, после встречи в "нормандском формате" президент заявил, что будет инициировать внесение изменений в Минских соглашений. Канцлер Германии Ангела Меркель также добавила, что Минские соглашения не является "окаменевшим документом". Однако пока что внесение изменений в текст соглашений не произошло", – отметили в КИУ.

Также кандидат в президенты заявлял, что "никто не пойдет на полную амнистию" для террористов "Л/ДНР".

В декабре 2019 года Зеленский сказал, что об амнистии боевиков можно будет говорить только тогда, когда на временно оккупированной территории будет безопасно. "При этом, как и ранее, президент отмечает, что амнистия не должна касаться всех лиц. В частности, она должна касаться только "людей, у которых нет крови на руках". Поэтому в этом вопросе Зеленский достаточно последователен", – подчеркнули в комитете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что все обещания, данные избирателям, его команда должна выполнить. По его словам, это касается и завершения войны на Донбассе.

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