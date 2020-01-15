"Вот как выглядит настоящий визит в Оман": Зеленского подкололи показательным фото

В сети появилось показательное фото, на котором запечатлена встреча британского принца Чарльза с новым султаном Омана Хайтамом бин Тариком аль Саидом. Снимок подтверждает, что визит в страну президента Украины Владимира Зеленского не соответствовал протоколу встреч лидеров стран на высшем уровне.
Знаковый кадр опубликовал на своей странице в Facebook журналист Олег Стецишин, уточнив, что он был сделан вскоре после отъезда Зеленского из Омана – 12 января.
"Настоящий визит в Оман и встреча с его руководством выглядит так. Британский принц Чарльз прибыл на похороны правителя Омана и встретился с новым султаном этого государства Хайтама бин Тариком аль Саидом", – написал он.
Встреча принца Чарльза и нового султана Омана
Facebook Олега Стецишина
Встреча Зеленского с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой
Офис президента Украины
Владимир Зеленский
На красноречивое фото также отреагировал политтехнолог Виктор Уколов. Он с сарказмом прокомментировал его, упрекнув Зеленского в том, что он не отдал дань памяти главе страны, в которую ездил с якобы крайне важным визитом.
"Все-таки не по-человечески оно получилось – после такого визита в Оман, где решались такие проблемы (!) Владимир Зеленский должен был бы на похороны султана приехать. Нет? Разве никакого визита не было?" – написал Уколов.
С юмором на ситуацию отреагировал и директор Института мировой политики Евгений Магда. "Ну не принц у нас, не принц", – подписал он репост со страницы Стецишина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленского жестко раскритиковали из-за его отдыха в пятизвездочном отеле на берегу Оманского залива на рождественские праздники.
После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, сделав акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.
В Украину Зеленский вернулся только в ночь на 9 января. Его самолет приземлился в Киеве в 02:37. При этом украинский самолет cо 167 пассажирами разбился в Иране утром 8 января.
Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера у компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) и до 100 тысяч (если прилетел пустой, специально под заказ).
Также появилась информация о загадочном борте T7-GEM, который за последние дни осуществил ряд перелетов в Оман и Россию.
Через пару дней после того, как Зеленский покинул страну, в Омане умер султан Кабус бен Саид, который руководил 50 лет (с 1970 года).
OBOZREVATEL писал, что в целом в этой истории есть много странных случайностей, которые могут указывать и на то, что президент Украины провел в арабской стране переговоры с руководством России по Донбассу.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!