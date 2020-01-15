"Вот как выглядит настоящий визит в Оман": Зеленского подкололи показательным фото

В сети появилось показательное фото, на котором запечатлена встреча британского принца Чарльза с новым султаном Омана Хайтамом бин Тариком аль Саидом. Снимок подтверждает, что визит в страну президента Украины Владимира Зеленского не соответствовал протоколу встреч лидеров стран на высшем уровне.

Знаковый кадр опубликовал на своей странице в Facebook журналист Олег Стецишин, уточнив, что он был сделан вскоре после отъезда Зеленского из Омана – 12 января.

"Настоящий визит в Оман и встреча с его руководством выглядит так. Британский принц Чарльз прибыл на похороны правителя Омана и встретился с новым султаном этого государства Хайтама бин Тариком аль Саидом", – написал он.

Встреча принца Чарльза и нового султана Омана Facebook Олега Стецишина

Встреча Зеленского с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой Офис президента Украины

Владимир Зеленский

На красноречивое фото также отреагировал политтехнолог Виктор Уколов. Он с сарказмом прокомментировал его, упрекнув Зеленского в том, что он не отдал дань памяти главе страны, в которую ездил с якобы крайне важным визитом.

"Все-таки не по-человечески оно получилось – после такого визита в Оман, где решались такие проблемы (!) Владимир Зеленский должен был бы на похороны султана приехать. Нет? Разве никакого визита не было?" – написал Уколов.

С юмором на ситуацию отреагировал и директор Института мировой политики Евгений Магда. "Ну не принц у нас, не принц", – подписал он репост со страницы Стецишина.

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