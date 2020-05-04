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4 мая • обновлено в 22:38
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Зеленского поддерживает менее половины украинцев – опрос

13.8т
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Сейчас уровень поддержки президента Украины Владимира Зеленского составляет 45%, хотя во втором туре выборов в апреле 2019 года за него проголосовали 73% избирателей.

Об этом свидетельствуют итоги опроса Центра Разумкова, проведенного в период с 24 по 29 апреля. Результат учитывал мнения тех людей, которые бы принимали участие в голосовании и определились со своими фаворитами.

При этом 13% респондентов выразили бы поддержку Петру Порошенко, 11% – Юрию Бойко, 6% – Игорю Смешко, 5% – Юлии Тимошенко, 3,5% – Анатолию Гриценко и 2% – Олегу Ляшко.

Опрос об отношении украинцев к Зеленскому и "Слуге народа"

Опрос об отношении украинцев к Зеленскому и "Слуге народа"

Центр Разумкова

В целом нынешнему главе государства сейчас доверяют 57% опрошенных украинцев, а не доверяют 37%.

Говоря о возможных выборах в Верховную Раду Украины, большинство украинцев выразили готовность поддержать президентскую партию "Слуга народа" – 41,5% тех, кто примет участие в голосовании и определился, за какую партию голосовать.

При этом за "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы отдать свой голос 14% респондентов, за "Европейскую солидарность" – также 14%, за ВО "Батьківщина" – 7%, за "Силу и честь" – 4,5%, за "Голос" – 3%.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Delo.ua

Опрос об отношении украинцев к Зеленскому и "Слуге народа"

Опрос об отношении украинцев к Зеленскому и "Слуге народа"

Центр Разумкова

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным телефонных опросов КМИС, в начале апреля положительно к Зеленскому относились 44% респондентов, тогда как в марте – 46%. При этом выросло количество недовольных президентом украинцев: 25% против 21% в марте.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Комментарии
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Смешно
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Интересно
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Перепил Недо
Перепил Недо
Скоро 75 % украинцев будут гоняться за зелёными с веревкой и мылом, и только тогда мы сможем увидеть точную цифру поддержки зеленой мерзости.
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Макаренко Степан
Макаренко Степан
Лана Зеркаль которая отодрала рашку в Европе выиграет у Зеленского во 2 туре.
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Довгань, что ты куришь? Статистика опроса была по всем возможным кандидатам. Разницу понимаешь? При чем здесь результаты второго тура? По этому опросу можно сказать, что в первом туре у Зе было 30%, а сейчас 45%. 73% было бы при опросе среди двух кандидатов. Но то, что порох здесь аутсайдер сомнений нет ни у кого.
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1
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Виктор Виктор, в первом туре было более 40 кандидатов, а не 7, как тут. Поэтому нет смысла сравнивать в принцыпе.
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