Сейчас уровень поддержки президента Украины Владимира Зеленского составляет 45%, хотя во втором туре выборов в апреле 2019 года за него проголосовали 73% избирателей.

Об этом свидетельствуют итоги опроса Центра Разумкова, проведенного в период с 24 по 29 апреля. Результат учитывал мнения тех людей, которые бы принимали участие в голосовании и определились со своими фаворитами.

При этом 13% респондентов выразили бы поддержку Петру Порошенко, 11% – Юрию Бойко, 6% – Игорю Смешко, 5% – Юлии Тимошенко, 3,5% – Анатолию Гриценко и 2% – Олегу Ляшко.

Опрос об отношении украинцев к Зеленскому и "Слуге народа" Центр Разумкова

В целом нынешнему главе государства сейчас доверяют 57% опрошенных украинцев, а не доверяют 37%.

Говоря о возможных выборах в Верховную Раду Украины, большинство украинцев выразили готовность поддержать президентскую партию "Слуга народа" – 41,5% тех, кто примет участие в голосовании и определился, за какую партию голосовать.

При этом за "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы отдать свой голос 14% респондентов, за "Европейскую солидарность" – также 14%, за ВО "Батьківщина" – 7%, за "Силу и честь" – 4,5%, за "Голос" – 3%.

Владимир Зеленский Delo.ua

Опрос об отношении украинцев к Зеленскому и "Слуге народа" Центр Разумкова

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным телефонных опросов КМИС, в начале апреля положительно к Зеленскому относились 44% респондентов, тогда как в марте – 46%. При этом выросло количество недовольных президентом украинцев: 25% против 21% в марте.

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