"Капризный избалованный ребенок": психолог оценила поведение Зеленского

В команде президента Украины Владимира Зеленского нет сильных людей.

Такое мнение OBOZREVATEL высказала психолог телеканала СТБ Валентина Ефимова. "Его покупают на лести, его покупают на восхвалениях. Его окружают не те люди, у него команда никакая", - сказала она.

В этом контексте психолог напомнила о том, что Зеленский долгое время был лидером в "Квартале 95". Она допустила, что сегодняшняя команда президента Зеленского зависима от него в такой же степени, в какой артисты "Квартала" были зависимы от шоумена Зеленского.

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"Все эти ребята от него зависели, и он там привык командовать. Я думаю, что те люди, которые у него сейчас в команде, подыгрывают ему. Они показывают ему, какой он великий, какой он классный. Это было видно по тому, как они себя вели во время дебатов с Порошенко, как подобострастно они подскакивали к нему, как они шептали ему на ушко", - сказала она.

Психолог убеждена: Зеленский не прислушивается к рекомендациям своей команды. "Он еще и непослушный, он капризный избалованный ребенок. Если ему кто-то и говорит, что надо, например, соблюдать дресс-код, он говорит: "Да ладно, и так сойдет", - предположила Ефимова.

"Его покупают на лести, его покупают на восхвалениях. Он к этому привык, и он некритично относится к себе. У него, как и у всякого залюбленного ребенка, столько неоправданных амбиций, что он считает, что может вести себя так, как он хочет", - сделала вывод она.

В то же время психолог убеждена в том, что супруга президента, Елена Зеленская, "умная женщина, которая хорошо знает своего мужа". Доказательством этого она считает тот факт, что Елена была против того, чтобы ее супруг баллотировался в президенты.

Как писал OBOZREVATEL, в сети раскритиковали Владимира Зеленского, который во время встречи с главами министерств иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом не стал придерживаться дресс-кода. Психолог, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Андрей Гирник по этому поводу сказал: "Я не думаю, что это его личный вкус".

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