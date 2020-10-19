Зеленского окружает много людей, которые работают на Россию, – Смешко

Президента Украины Владимира Зеленского окружает много людей, которые якобы работают на Россию.

Такое заявление сделал бывший глава СБУ и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном в понедельник, 19 октября.

По его словам, у Зеленского есть проблемы с подбором кадров и "президент не понимает, какие главные критерии должны быть при кадровом отборе".

"Когда тебе создают комфорт, когда тебе все время говорят комфортные вещи – это первый сигнал, красная лампочка, что рядом с тобой человек, который тебе добра не желает. Тут игра. Тебя просто водят и делают ширмой для своих дел", – считает он.

При этом Смешко отказался ответить, кто именно из окружения Зеленского может работать на Россию, добавив, что такие люди точно есть среди народных депутатов.

"Их достаточно. Вся эта информация есть в Службе безопасности нашей. Президент только кнопочку нажмет – ему всю информацию принесут. [А почему не нажимает?] Это вопрос к Владимиру Зеленскому, не ко мне", – добавил политик.

Как писал OBOZREVATEL, недавно депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила, что в "Слуге народа" есть много нардепов, которые помогают оккупации РФ и подрывают демократию.