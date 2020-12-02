Зеленского обвинили в агитации "слуги"-кандидата в мэры Кривого Рога

Комитет избирателей Украины (КИУ) уличил президента Владимира Зеленского в проведении агитации за кандидата на местных выборах от политической партии "Слуга народа".

Речь идет о Дмитрии Шевчике, который баллотируется на пост криворожского городского головы, повторное голосование в городе запланировано на 6 декабря. Об агитации главы государства во время рабочей поездки в Кривой Рог 26 ноября КИУ рассказал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что обсуждая экологическую ситуацию в городе и перспективы его развития, Зеленский пожелал кандидату-"слуге" победы.

"Желаю удачи. Откровенно желаю вам победы. Сейчас посмотрим вашу презентацию. Вы выздоравливайте и, может, с вашей победой нам удастся, чтобы выздоровел город", – приводят в КИУ слова гаранта.

Кроме этого, подчеркивается, что комментарии агитационного характера были размещены и на официальном сайте главы государства.

"КИУ расценивает такие заявления президента Украины как агитацию в пользу кандидата от партии "Слуга народа" и проявление административного ресурса с использованием официального сайта главы государства. Прямая агитация президентом во время выполнения им своих полномочий в ходе рабочих встреч является недопустимой практикой, противоречит международным стандартам свободных и честных выборов", – говорится в сообщении.

КИУ заявил об агитации Зеленского за кандидата в мэры Кривого Рога Facebook Комитета избирателей Украины

КИУ заявил об агитации Зеленского за "слугу" Дмитрия Шевчика – кандидата в мэры Кривого Рога Facebook Комитета избирателей Украины

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