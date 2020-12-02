Зеленского обвинили в агитации "слуги"-кандидата в мэры Кривого Рога
Дмитрий Шевчик баллотируется на пост криворожского городского головы
Повторное голосование в городе запланировано на 6 декабря
Президент агитировал за него во время рабочей поездки в родные края
Комитет избирателей Украины (КИУ) уличил президента Владимира Зеленского в проведении агитации за кандидата на местных выборах от политической партии "Слуга народа".
Речь идет о Дмитрии Шевчике, который баллотируется на пост криворожского городского головы, повторное голосование в городе запланировано на 6 декабря. Об агитации главы государства во время рабочей поездки в Кривой Рог 26 ноября, КИУ рассказал на своей странице в Facebook.
Отмечается, что обсуждая экологическую ситуацию в городе и перспективы его развития, Зеленский пожелал кандидату-"слуге" победы.
"Желаю удачи. Откровенно желаю вам победы. Сейчас посмотрим вашу презентацию. Вы выздоравливайте и, может, с вашей победой нам удастся, чтобы выздоровел город", – приводят в КИУ слова гаранта.
Кроме этого, подчеркивается, что комментарии агитационного характера были размещены и на официальном сайте главы государства.
"КИУ расценивает такие заявления президента Украины как агитацию в пользу кандидата от партии "Слуга народа" и проявление административного ресурса с использованием официального сайта главы государства. Прямая агитация президентом во время выполнения им своих полномочий в ходе рабочих встреч является недопустимой практикой, противоречит международным стандартам свободных и честных выборов", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
первые данные экзит-полов свидетельствовали, что в Кривом Роге на выборах мэра лидировал действующий мэр Юрий Вилкул (Блок Вилкула "Украинская перспектива"). За ним шел "слуга" Дмитрий Шевчик.
В партии "Слуга народа" заявили о массовых нарушениях на выборах в Кривом Роге.
В то же время народный депутат от президентской партии Елена Криворучкина обвинила действующую власть города в том, что та пытается не допустить второго тура выборов мэра.
В Кривом Роге были зафиксированы нарушения и вмешательства в избирательный процесс. Из-за них в штабе кандидата на должность городского головы Кривого Рога Дмитрия Шевчика требовали пересчета бюллетеней.