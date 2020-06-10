Зеленского не позвали на парад Победы в Москву: у Путина объяснились

Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на парад Победы в Москву, который состоится 24 июня.

Об этом заявил пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Газета.ru". По его словам, при принятии решения акцент прежде всего делался на возобновлении приглашений официальным главам государств СНГ.

"Как мы знаем, Украина не является де-факто, да и во многом де-юре, участницей СНГ, не проявляет желания продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы", – высказался он.

Путин и Зеленский

Известно, что уже подтвердили свое участие в мероприятии лидеры Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии.

При этом, добавил Песков, Кремль пока не получил ответа от президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Целый ряд лидеров также получили приглашения, и мы ожидаем от них подтверждения со дня на день", – оправдался пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский парад к 75-й годовщине победы во Второй мировой войне состоится в Москве 24 июня. Россияне в этот день даже получат выходной.