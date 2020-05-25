Зеленского могли устранить перед выборами, все боялись за его жизнь – Трофимов

Президента Украины Владимира Зеленского могли устранить перед выборами главы государства весной 2019 года.

Эту информацию подтвердил в интервью Дмитрию Гордону первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сергей Трофимов рассказал, были ли угрозы Владимиру Зеленскому

"За его жизнь боялся. И не только я", – признался он.

При этом сам Зеленский, по словам Трофимова, был спокоен.

"По крайней мере я никогда не наблюдал у него какого-то "ой, боюсь". Он скорее думал о том, как справиться с этим вызовом, а не о том, что есть какая-то угроза. Все-таки когда уже ты принимаешь какое-то решение, опять же, должен двигаться", – отметил замглавы ОПУ.

Он считает, что слухи о покушении на Зеленского запускали намеренно.

"Скорее всего, это были слухи, призванные как-то дестабилизировать ситуацию. Может быть, расшатать команду, может, его внутреннее волнение усилить – и ждать каких-то шагов опрометчивых, а в этот момент как-то подхватывать и модерировать ситуацию", – предположил Трофимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года в СМИ появлялась информация о возможном покушении на Владимира Зеленского. Тогда возле его коттеджа на Киевщине были задержаны вооруженные преступники.