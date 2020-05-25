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25 мая • обновлено в 11:06
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Зеленского могли устранить перед выборами, все боялись за его жизнь – Трофимов

1.2т
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Президента Украины Владимира Зеленского могли устранить перед выборами главы государства весной 2019 года.

Эту информацию подтвердил в интервью Дмитрию Гордону первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сергей Трофимов рассказал, были ли угрозы Владимиру Зеленскому

Сергей Трофимов рассказал, были ли угрозы Владимиру Зеленскому

"За его жизнь боялся. И не только я", – признался он.

При этом сам Зеленский, по словам Трофимова, был спокоен.

"По крайней мере я никогда не наблюдал у него какого-то "ой, боюсь". Он скорее думал о том, как справиться с этим вызовом, а не о том, что есть какая-то угроза. Все-таки когда уже ты принимаешь какое-то решение, опять же, должен двигаться", – отметил замглавы ОПУ.

Он считает, что слухи о покушении на Зеленского запускали намеренно.

"Скорее всего, это были слухи, призванные как-то дестабилизировать ситуацию. Может быть, расшатать команду, может, его внутреннее волнение усилить – и ждать каких-то шагов опрометчивых, а в этот момент как-то подхватывать и модерировать ситуацию", – предположил Трофимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года в СМИ появлялась информация о возможном покушении на Владимира Зеленского. Тогда возле его коттеджа на Киевщине были задержаны вооруженные преступники.

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Персоны
Сергей Трофимов Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Офис президента президент
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