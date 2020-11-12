Зеленского и Ермака с COVID-19 госпитализировали в "Феофанию"
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, которые заболели коронавирусом, находятся на лечении в "Феофании".
Их разместили в изолированных палатах столичной больницы, рассказал советник Ермака Михаил Подоляк "Украинской правде". В палате президента установлена специальная связь.
"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", – рассказал Подоляк.
По его словам, у Зеленского и Ермака остался стандартный график работы.
"Единственное ограничение – это изоляция, никого нету рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", – рассказал советник Ермака.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Тест показал положительный результат. Кроме него, заразился и глава ОП Андрей Ермак.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о состоянии Владимира Зеленского, который заболел коронавирусом.
В Офисе президента прокомментировали "вспышку" коронавируса среди заместителей главы ведомства Андрея Ермака.