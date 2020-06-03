Зеленский ввел в Украине празднование дня фермера
В Украине утвердили новый праздник – День фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.
Об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в своем Телеграм-канале, опубликовав фото указа президента.
"Кабмин согласовал указ президента. Теперь в Украине официально будет отмечаться День фермера – 19 июня", – говорится в сообщении.
В указе президента отмечено, что праздник ввели с целью содействия развития фермерского движения и на поддержку инициативы общества.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время он планирует подписать указ о признании Курбан-Байрама и Ураза-Байрама государственными религиозными праздниками.
Ранее президент Зеленский проигнорировал годовщину Томоса об автокефалии ПЦУ.