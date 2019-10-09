"Встреча" Зеленского и мафиози Кислина: в Офисе президента сделали неожиданное заявление

Офис президента Украины опроверг встречу главы государства Владимира Зеленского с близким к мафии бизнесменом Сэмом Кислиным в США.
Распространенную журналистами-расследователями информацию в аппарате Офиса президента назвали фейком, передает "Интерфакс-Украина".
"Информация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программой "Схемы", является фейком", – ответили в ОПУ.
"Встреча" Кислина и Зеленского
The Insider
Также встречу с Кислиным опроверг глава ОПУ Андрей Богдан.
"Никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислиным ни в США, ни в Украине", – уточнил он.
Как писал OBOZREVATEL:
В США разгорелся грандиозный скандал из-за подозрения Трампа в давлении на Зеленского во время их июльского телефонного разговора. Президент США якобы требовал от главы Украины начать расследование против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена.
Зеленский заявил, что его беседа с американским лидером, из-за которой разгорелся скандал, является "личной" и "конфиденциальной".
В свою очередьТрамп разрешил публикацию стенограммы разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
25 сентября в США опубликовали стенограмму нашумевшего разговора Трампа и Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал разрешения главе США Дональду Трампу на обнародование текста их телефонной беседы и думал, что Белый дом опубликует только "свою часть".
26 сентября в США опубликовали текст жалобы анонимного сотрудника американских спецслужб, который сообщил об июльском телефонном разговоре между Трампом и Зеленским.
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