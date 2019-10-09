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9 октября • обновлено в 18:27
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"Встреча" Зеленского и мафиози Кислина: в Офисе президента сделали неожиданное заявление

13.6т Читать материал на украинском

Офис президента Украины опроверг встречу главы государства Владимира Зеленского с близким к мафии бизнесменом Сэмом Кислиным в США.

Распространенную журналистами-расследователями информацию в аппарате Офиса президента назвали фейком, передает "Интерфакс-Украина".

"Информация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программой "Схемы", является фейком", – ответили в ОПУ.

"Встреча" Кислина и Зеленского

"Встреча" Кислина и Зеленского

The Insider

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Также встречу с Кислиным опроверг глава ОПУ Андрей Богдан.

"Никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислиным ни в США, ни в Украине", – уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Встреча жи-дяр для указаний клоуну-жи-ду!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
ЗЕмократия - это когда Зеленского больше всех поливает Прямой канал, а закрывают - 112-й.
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