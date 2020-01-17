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17 января • обновлено в 13:08
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Зеленский помилует: "слуги народа" попались на переписке о Гончаруке

2.6т
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В "Слуге народа" считают маловероятной отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом стало известно из переписки нардепов монобольшинства в стенах Верховной Рады, передает Цензор.нет.

Так, нардеп Анатолий Драбовский обсуждал с коллегой заявление премьера, сообщив: "Арахамия нас заверил, что президент его помилует".

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Также он отметил тот нюанс, что Гончарук написал заявление на имя президента Владимира Зеленского, однако по закону должен был обращаться с этим вопросом к Верховной Раде.

Давид Арахамия и нардепы от "Слуги народа"

Давид Арахамия и нардепы от "Слуги народа"

censor.net

Нардепы обсудили Гончарука

Нардепы обсудили Гончарука

censor.net

Нардепы обсудили Гончарука

Нардепы обсудили Гончарука

censor.net

В Раде верят, что Зеленский "помилует" Гончарука

В Раде верят, что Зеленский "помилует" Гончарука

Как писал OBOZREVATEL, Гончарук после заявления об отставке все же пришел в Раду, однако выглядел достаточно веселым и улыбчивым.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Давид Арахамия Алексей Гончарук
Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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