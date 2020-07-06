Зеленский знал об угрозе COVID-19 еще в январе: Данилов рассказал, как работала разведка

Президент Украины Владимир Зеленский знал об опасности эпидемии коронавируса (COVID-19) еще в январе 2020 года.

Главе государства об этом докладывала разведка, сообщил в интервью "Украинской правде" секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Окончательно мы убедились, что это большая проблема, 25 января, когда получили данные нашей разведки. Из того, о чем там шла речь, мы поняли, что будет в дальнейшем происходить. В то время Китай делал все возможное, чтобы из всех стран мира забрать как можно больше масок, оборудование, все, что касается защиты от инфекционных болезней. Они так же обратились в Украину, и мы сразу на это отреагировали. Знаете, что был первый лист на Алексея Гончарука 31 января. Потом был второй, когда они на это не реагировали", – рассказал он.

Данилов отметил, что он предупреждал Кабинет министров, что нужно запретить вывозить из страны оборудования.

"Уже с 11 января, несмотря на ситуацию с Тегераном, отдельная группа уже начинала отрабатывать COVID-19. А с 20 января у нас было круглосуточное дежурство по сбору информации, всего, что происходит, как страны мира готовятся… Мы начали собирать специалистов, прежде всего – вирусологов, причем каждые два-три дня, и советовались с ними. И они давали свои прогнозы – что оно к нам придет, что обойти это будет невозможно, к этому надо готовиться. Мы поняли, что вызовы будут очень-очень большие ", – отметил он.

Глава СНБО подчеркнул, что Зеленского информировали о происходящем с первого дня. При этом Данилов признал, что координации действий власти в начале было недостаточно, многие не понимали всей опасности.

По его словам, когда ожидали возвращение украинцев из Уханя (Китай), "был очень напряженный момент, потому что наша система здравоохранения она не была готова". Однако из-за того, что "мы растянули во времени эту, ситуацию, очень много жизней спасло", подытожил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Данилов признался, как изменился Владимир Зеленский, став президентом Украины.