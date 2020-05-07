Зеленский знает правду о своем окружении, в его голове зреет план – Кошевой

Президент Украины Владимир Зеленский знает, что происходит в его окружении и, возможно, у него есть дальнейший план действий.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой. Комик отметил, что вокруг главы государства есть "куча прихлебателей", о которых он прямо говорил Зеленскому.

"Что значит "неприятные вещи"? Это то, что вокруг него есть куча прихлебателей, которые не делают ничего? Да, такое я могу сказать, конечно. И я думаю, что он со всем разберется. Нужно просто не мешать", – сказал Кошевой.

Владимир Зеленский

По мнению артиста, у Зеленского есть какой-то план, как разобраться с людьми, которые ему мешают.

"Я же говорю, что "много вокруг тебя людей, которые тебе просто мешают". Он говорит: "Я знаю, я вижу". Он же не будет просто так говорить "я знаю, я вижу", но ничего не делать. Надеюсь, что где-то в его очень умной голове зреет какой-то план", – добавил Кошевой.

Также актер признался, что имел серьезный конфликт с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом, но отказался раскрывать его детали, поскольку это личное.

Кроме того, Кошевой рассказал, что во время первой встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на Нормандском саммите в Париже президент РФ откровенно нервничал. По словам актера, украинский лидер "заставил дедушку (Путина – Ред.) понервничать".

"Дедушка кукожился, и мне казалось, что у него слетят туфли с ног. Потому что я бы на месте видеоредакторов и видеооператоров столик бы снимал чуть-чуть выше, по грудь, а не чтобы было видно подстольные танцы двух ног", – сказал Кошевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Кошевой признался, чего он ждет от президента Украины Владимира Зеленского.