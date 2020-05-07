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7 мая • обновлено в 12:38
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Зеленский знает правду о своем окружении, в его голове зреет план – Кошевой

11.2т
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Президент Украины Владимир Зеленский знает, что происходит в его окружении и, возможно, у него есть дальнейший план действий.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой. Комик отметил, что вокруг главы государства есть "куча прихлебателей", о которых он прямо говорил Зеленскому.

"Что значит "неприятные вещи"? Это то, что вокруг него есть куча прихлебателей, которые не делают ничего? Да, такое я могу сказать, конечно. И я думаю, что он с этим со всем разберется. Нужно просто не мешать", – сказал Кошевой.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

По мнению артиста, у Зеленского есть какой-то план, как разобраться с людьми, которые ему мешают.

"Я же говорю, что "много вокруг тебя людей, которые тебе просто мешают". Он говорит: "Я знаю, я вижу". Он же не будет просто так говорить "я знаю, я вижу", но ничего не делать. Надеюсь, что где-то в его очень умной голове зреет какой-то план", – добавил Кошевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Кошевой признался, чего он ждет от президента Украины Владимира Зеленского.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Евгений Кошевой Владимир Зеленский
Место
Украина
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Yevchuk Ruslan
Yevchuk Ruslan
Ну що,пане президент, якщо знаєте і бачите,то ви і відповідаєте. Чи перемога,чи поразка- усе ваше. Я за вас не голосував,але це той випадок,коли мені буде приємно помилятися. Поки країна в біді і висновки проти вас.
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