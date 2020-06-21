Зеленский захотел безвиза с Канадой и озвучил позицию Трюдо

Украина и Канада наращивают экономические и политические связи, и либерализация визового режима между странами стала бы важным шагом по усилению отношений.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает пресс-служба ОПУ. Президент отметил, что украинцев и канадцев объединяют давние исторические отношения.

"Наши люди должны чувствовать себя одинаково свободно, просто, открыто – как канадцы в Украине, так и украинцы в Канаде. Поэтому мы говорим о либерализации. Мне кажется, что Джастин [премьер-министр Канады Джастин Трюдо] поддерживает это направление, и уже хочется шаг за шагом приблизить этот момент", – сказал президент.

Владимир Зеленский. Фото - сайт президента Украины

Зеленский заявил, что экономические отношения между странами развиваются в реальных шагах, а не на словах. Он рассказал, что канадская компания Black Iron вскоре должна инвестировать в горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге 1,1 миллиарда долларов. По его словам, эта проблема "зависла" в течение 10 лет, но сейчас этот вопрос почти решен.

Владимир Зеленский. Фото - сайт президента Украины

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что Украине необходимо полноценное вступление в Европейский Союз, поскольку просто партнерства и диалога с ЕС Киеву мало.