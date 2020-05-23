Зеленский заявил о второй волне коронавируса и призвал Украину готовиться
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции COVID-19.
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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавируса.
"В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем", – подчеркнул Зеленский.
Он поднял вопрос закупки средств индивидуальной защиты и оборудования для предотвращения распространения COVID-19 и спасения пациентов.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украину были доставлены самолетом более 100 тыс. респираторов. Также налажено сотрудничество со Всемирным банком по закупке всего необходимого, а со следующей недели будут заключаться контракты по будущим закупкам.
"Больницы, медики, аптеки – везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки идут очень долго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все быстрее. Какая у нас сложная бюрократия, мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней", – ответил президент.
По информации главы Минздрава, еще шесть областей не готовы к смягчению карантина – это Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская области, а также Закарпатье и Волынь.
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