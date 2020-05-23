Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции COVID-19.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавируса.

Зеленский поднял вопрос закупки средств защиты от коронавируса president.gov.ua

"В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем", – подчеркнул Зеленский.

Он поднял вопрос закупки средств индивидуальной защиты и оборудования для предотвращения распространения COVID-19 и спасения пациентов.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украину были доставлены самолетом более 100 тыс. респираторов. Также налажено сотрудничество со Всемирным банком по закупке всего необходимого, а со следующей недели будут заключаться контракты по будущим закупкам.

"Больницы, медики, аптеки – везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки идут очень долго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все быстрее. Какая у нас сложная бюрократия, мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней", – ответил президент.

По информации главы Минздрава, еще шесть областей не готовы к смягчению карантина – это Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская области, а также Закарпатье и Волынь.

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