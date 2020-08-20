Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным и другими лидерами "нормандии"

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу подтвердила встречу советников глав государства "нормандского формата".

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 20 августа заявил, что после нее можно будет ждать продолжения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России, передает "Интерфакс-Украина".

"Подтвердили встречу советников в "нормандском формате". Это свидетельствует о том, что после советников будем ждать продолжения встречи лидеров "нормандии"", – отметил глава государства.

Также Зеленский заявил, что он доволен результатами работы ТКГ под руководством Леонида Кравчука.

Президент пояснил, что уже месяц на Донбассе нет раненых и погибших, что является огромным достижением.

Глава государства добавил, что благодаря работе в ТКГ диалог сторон возобновился.

Кроме того, Зеленский рассказал, что в зоне конфликта разминировано уже 20 участков.

Еще одним позитивным изменением он выделил передачу списков на обмен пленными с ОРДЛО.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча советников внешнеполитических ведомств в рамках "нормандского формата" может состояться 28 августа. Участие в этом заседании от украинской стороны примет глава Офиса президента Андрей Ермак. А со стороны РФ – заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

Напомним, что на заседании ТКГ 19 августа удалось достигнуть прогресса по вопросу обмена пленными с ОРДЛО.