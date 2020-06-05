Главная Новости
5 июня • обновлено в 18:16
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский заявил о прорыве Нормандского формата после разговора с Меркель

2.4т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Стороны обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе и итоги визита украинской делегации в Германию 2 июня, который даст толчок Нормандскому формату, сообщается на сайте главы государства.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Укринформ

"Собеседники отметили высокий уровень взаимопонимания украинской и немецкой сторон по ключевым подходам к мирному урегулированию, подчеркнув безальтернативность дипломатического пути", – сказано в сообщении.

Зеленский отметил, что важным остается обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста на оккупированных территориях для верификации удерживаемых лиц. Также важен доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга.

"Мы хотим определиться с новыми участками разведения. Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине", – отметил украинский президент.

В свою очередь Меркель выразила поддержку изменений в работе Трехсторонней контактной группы, которые были инициированы Украиной.

Также сторону обсудили вопросы сотрудничества стран в противодействии пандемии COVID-19 и финансово-экономических отношений.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter подчеркнул, что это была одиннадцатая беседе между Зеленским и Меркель за год.

"Ни с каким другим главой иностранного государства руководитель правительства Германии так часто не общалась", – подчеркнул дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал следующую встречу в "нормандском формате" в 2020 году в Берлине.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Юрий Сергиенко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
12
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 963.

    Вылечились: 11 372. Умерли: 762.

  • В мире заболели более 6,6 млн человек, погибли – 390 тысяч.

  • Киев и семь областей не попали под смягчение карантина с 5 июня.

  • Иран первым в мире сообщил о второй волне коронавируса – число больных достигло нового рекорда.

  • Ученые обнаружили,что люди с высоким давлением чаще умирают от COVID-19.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги