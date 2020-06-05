Зеленский заявил о прорыве Нормандского формата после разговора с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Стороны обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе и итоги визита украинской делегации в Германию 2 июня, который даст толчок Нормандскому формату, сообщается на сайте главы государства.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель Укринформ

"Собеседники отметили высокий уровень взаимопонимания украинской и немецкой сторон по ключевым подходам к мирному урегулированию, подчеркнув безальтернативность дипломатического пути", – сказано в сообщении.

Зеленский отметил, что важным остается обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста на оккупированных территориях для верификации удерживаемых лиц. Также важен доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга.

"Мы хотим определиться с новыми участками разведения. Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине", – отметил украинский президент.

В свою очередь Меркель выразила поддержку изменений в работе Трехсторонней контактной группы, которые были инициированы Украиной.

Также сторону обсудили вопросы сотрудничества стран в противодействии пандемии COVID-19 и финансово-экономических отношений.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter подчеркнул, что это была одиннадцатая беседе между Зеленским и Меркель за год.

"Ни с каким другим главой иностранного государства руководитель правительства Германии так часто не общалась", – подчеркнул дипломат.

Щойно відбулася телефонна розмова Президента🇺🇦 @ZelenskyyUa з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель.



Це вже 11-а (!) за ліком бесіда двох лідерів протягом першого року президентства В.Зеленського.



З жодним іншим главою іноземної держави керівник 🇩🇪Уряду так часто не спілкувалася! pic.twitter.com/5HfYkkhqUP — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 5, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал следующую встречу в "нормандском формате" в 2020 году в Берлине.

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