Зеленский заявил о помощи Франции в расследовании авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский договорился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном о привлечении Франции к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета МАУ в Иране.

О соглашении глава государства написал в своем Twitter. Он поблагодарил Макрона за сочувствие и готовность помочь во всестороннем и справедливом расследовании трагедии.

"Быстрое установление истины стало возможным благодаря работе украинской экспертной группы в Тегеране и помощи международных партнеров", – написал Зеленский.

Макрон и Зеленский пообщались по телефону о катастрофе самолета МАУ в Иране

При этом на сайте главы государства добавили, что разговор президентов состоялся в телефонном режиме.

"Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета", – говорится в сообщении.

Макрон со своей стороны пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении. По его словам, Франция уже начала формальную процедуру соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

Помимо этого, во время разговора лидеры двух стран обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в "нормандской формате" 9 декабря 2019 года в Париже. Зеленский проинформировал президента Франции о актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе и было решено продолжить двусторонний диалог.

Также отмечается, что стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина – Франция – Германия.

Благодарен @EmmanuelMacron за сочувствие и готовность помочь во всестороннем и справедливом расследовании авиакатастрофы в Иране. Быстрое установление истины стало возможным благодаря работе украинской экспертной группы в Тегеране и помощи международных партнеров. - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 11 января 2020 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Стало известно, что группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране катастрофу самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.

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