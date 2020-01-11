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11 января • обновлено в 15:29
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Зеленский заявил о помощи Франции в расследовании авиакатастрофы в Иране

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Президент Украины Владимир Зеленский договорился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном о привлечении Франции к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета МАУ в Иране.

О соглашении глава государства написал в своем Twitter. Он поблагодарил Макрона за сочувствие и готовность помочь во всестороннем и справедливом расследовании трагедии.

"Быстрое установление истины стало возможным благодаря работе украинской экспертной группы в Тегеране и помощи международных партнеров", – написал Зеленский.

Макрон и Зеленский пообщались по телефону о катастрофе самолета МАУ в Иране

Макрон и Зеленский пообщались по телефону о катастрофе самолета МАУ в Иране

При этом на сайте главы государства добавили, что разговор президентов состоялся в телефонном режиме.

"Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета", – говорится в сообщении.

Макрон со своей стороны пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении. По его словам, Франция уже начала формальную процедуру соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

Помимо этого, во время разговора лидеры двух стран обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в "нормандской формате" 9 декабря 2019 года в Париже. Зеленский проинформировал президента Франции о актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе и было решено продолжить двусторонний диалог.

Также отмечается, что стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина – Франция – Германия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персоны
Владимир Зеленский Эммануэль Макрон
Место
Украина
Теги
Авиакатастрофа МАУ расследование
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Тут можно сказать, что Иран честная страна,и как не хают мусульман-они мужчины.Признали честно свою вину ,извинились,согласны выплатить компенсацию, расходы и наказать виновных.Случайностей в нашей жизни много и все бывает.Жизни не вернуть,погибших не воскресить, людей жалко. Понадобилось всего 3дня,чтоб во всем разобраться.Теперь противовес.Украина.Сбили с у ки ,два самолёта, голову в песок,я не я ,и хата не моя.В 2001 выплатили по 200 000 компенсации жертвам,поувольняли министров,которе было признали вину и отказались юридически признавать вину и оплачивать потерю лайнера.С к от ы.В 2014 вообще спихнүли сначала на ополчение, потом на Россию,потом опять на ополчение..В общем дважды с к о т ы. Жалкая,трусливая страна с жалкими,трусливыми людишками,сжирающими под угрозой свой флаг и зовущие мамку,ҡогда почуят запах мочи
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Иран признал, что по ошибке сбил украинский самолет. А все потому, что есть в российских комплексах ПВО такая кнопка «Ошибочный пуск».
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Поярков назвал наступлением на свободу слова проверку Нацсоветом по ТВ канала «Прямой» после того, как он обозвал Зеленского «маленьким, сцик…вым чмо». -Нет, свобода слова - это когда психиатры в прямом эфире констатируют диагноз самого Пояркова.
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