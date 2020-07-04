Зеленский заявил о поисках вице-премьера по промышленной политике

Кандидатура на должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса может быть определена уже через неделю.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями местного бизнеса в рамках рабочей поездки в Одесскую область, информирует сайт главы государства.

"Для нас это очень важный вопрос. Мы решили восстановить должность вице-премьера по промышленной политике. Мы уже увидели многих профессиональных людей – сейчас выбираем наилучшую кандидатуру", – рассказал он.

Зеленский подчеркнул, что развитие промышленности – это стратегический взгляд на развитие Украины.

"Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия – это и есть стратегия развития страны, чтобы Украина была промышленной и космической страной", – подчеркнул президент.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада в пятницу, 3 июля, отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия. "За" проголосовали 286 депутатов.

В период с 14 по 17 июля Рада планирует назначить нового главу НБУ. Сейчас есть два основных кандидата.