Зеленский заявил о необходимости обеспечить водой все территории Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) должен принять решение об экологической безопасности страны, предусмотрев, в частности, обеспечение граждан питьевой водой в необходимых объемах.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. Соответствующее заявление Зеленский сделал во время совещания о состоянии и проблемах развития водохозяйственного комплекса в Ровенской области.

Президент отметил, что в предыдущие годы вопросу сохранения и развития водных ресурсов обычно не уделяли внимания.

"Мы с вами видели, что в этом году во многих областях Украины произошло засуха: в Херсонской, Николаевской, Одесской, особенно в бессарабскому направлении, действительно сложные условия", – отметил Зеленский.

По его словам, сейчас нарабатывается помощь фермерам, пострадавшим от засухи, по разным направлениям: кредитные программы, страхование урожаев и тому подобное.

"Мы ожидаем от Совета национальной безопасности и обороны решения в вопросах экологической безопасности Украины, одним из вопросов которой является усиление гарантированного Конституцией Украины права граждан на достаточный жизненный уровень и экологическую безопасность путем обеспечения питьевой водой в необходимых объемах", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что в проекте госбюджета на следующий год предусмотрено финансирование для внедрения системы страхования и расширения программ орошения в Украине, прежде всего на юге. Это возможно сделать также за счет государственных гарантий.

Как сообщал OBOZREVATEL, фермеры Одесской области заявили, что перекроют трассы, если государство не окажет им помощь из-за засухи. По их словам, неблагоприятные условия в регионе продолжаются второй год подряд, однако хотя бы какую-то поддержку они не могут получить