Зеленский заявил о неизменном курсе Украины в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас курс нашего государства в Европейский союз является еще более актуальным, чем раньше.

На этом украинский лидер акцентировал внимание во время видеоконференции с депутатами Европейского парламента, сообщает пресс-служба президента. Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку со стороны Европарламента в продвижении амбициозной повестки дня Украина – ЕС, а также за твердую позицию законодательного органа ЕС в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и деоккупации Крыма.

Кроме того, глава государства напомнил, что уже через неделю ожидается очередной саммит Украина – ЕС, и выразил надежду, что он будет успешным.

"Учитывая те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский союз еще более актуален для Украины, чем раньше. Сегодня поддержка Евросоюза для Украины очень важна", – подчеркнул президент.

Также Зеленский сообщил об инициативе Украины относительно создания международной площадки, призванной улучшить координацию и сотрудничество в целях противодействия угрозам безопасности, которые несет российская оккупация Крыма. Еще одна его цель – содействие защите прав крымчан.

"Кроме экономики, денег, для нас важна геополитическая поддержка. Отдельные вещи, на которые мы хотим обратить внимание, – это появление и наше предложение Крымской платформы. Площадки, на которой мы хотим обсуждать важнейшие гуманитарные вопросы, вопросы помощи всем украинцам – как крымским татарам, так и украинцам, попавшим за решетку на территории Крыма, и тем, которые находятся в России. Это возвращение, освобождение этих граждан, а также деоккупация Крыма", – сказал президент Украины.

Среди прочего Зеленский добавил, что Украина стремится к обсуждению вопроса расширения доступа к внутреннему рынку ЕС, достижению договоренности по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, "промышленному безвизу" и прочему.

"Мы видим переориентацию украинского бизнеса на европейские страны. Это прекрасно, поэтому хотим говорить о расширении. Мы хотим иметь возможность экономического роста в нашей стране", – подчеркнул глава государства, отметив, что сейчас это особенно важно, учитывая пандемию коронавируса и войну.

"Нам очень нужна ваша поддержка, чтобы экономика даже сейчас, в любой кризис, работала в Украине", – добавил президент.

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