Зеленский заявил о готовности России к "нормандской встречи" в Берлине: в Кремле ответили

Зеленский заявил о готовности России к "нормандской встречи", а Песков опроверг подготовку к саммиту.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от России даты встречи в "нормандском формате" в ближайшее время. По его словам, подтверждения с немецкой и французской стороны уже есть.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой, передает "РБК-Украина". При этом в Кремле утверждают, якобы для саммита "нормандской четверки" пока нет необходимой почвы.

"Есть согласование о том, что Российская Федерация не против встретиться. Думаю, все понимают, как для нас важно встречаться в этом формате. Поэтому мы в ближайшее время ждем дату встречи в "нормандском формате", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская сторона не прекращает работать в минском формате. Президент утверждает, что Украина также ожидает прекращения огня на Донбассе уже в среду, 22 июля.

"Из-за пандемии COVID-19 мы понимали, что не будет возможности встречаться и переформатировали наши встречи в видеоформат… Я жду того, чтобы завтра было решение о прекращении огня, что очень важно для Украины. Чтобы сберечь жизни наших людей", – заявил глава государства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на заявление Зеленского относительно будущей "нормандской встречи" в Берлине и сказал, что в Кремле пока не видят оснований для ее проведения.

"Пока для этого нет необходимой почвы", – цитирует слова Пескова "Интерфакс".

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